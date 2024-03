Thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Đề xuất sát hạch, cấp bằng lái xe cho trẻ 16 - 18 tuổi

Góp ý luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị cấp giấy phép lái xe cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 hoặc xe máy điện. Theo ông Hùng, theo số liệu thống kê năm 2023, có khoảng 2.300 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong và bị thương do tai nạn giao thông, trong đó khoảng 1.000 trẻ em tử vong, phần còn lại là bị thương. 80% nhóm này rơi vào độ tuổi từ 15 - 18 tuổi, đa số là các cháu tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn.

Từ đó, ông Hùng đề xuất đối tượng trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi, điều khiển xe máy dung tích xi lanh dưới 50 cm3, hoặc xe máy điện cần phải sát hạch, cấp giấy phép lái xe như giấy phép hạng A1 (cho người từ 18 tuổi trở lên, điều khiển xe máy có dung tích xi lanh từ 50 đến dưới 175 cm3 và xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật - PV).