Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN), thống nhất với đề xuất của cơ quan này về việc chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa đối với dịch vụ này tại thời điểm hiện nay .

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị giữ nguyên mức trần giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông hiện hành ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, hồi tháng 5, trước biến động giá nhiên liệu Jet A-1, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục HKVN làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu phương án điều chỉnh giá trần; trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Cục HKVN đã báo cáo Bộ xem xét chủ trương vào giữa tháng 7.

Theo số liệu cập nhật của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 23.10, giá nhiên liệu Jet A-1 khu vực châu Á đạt mức 179,48 USD/thùng, tiệm cận lại vùng đỉnh của tháng 5 và tăng gần gấp đôi so với quý 1/2026 . Xung đột tại Trung Đông cùng giá nhiên liệu neo cao đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các hãng bay nội địa.

Qua số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm, Cục Hàng không cho biết: mặc dù mức giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay khảo sát trong quý 2/2026 có xu hướng tăng so với quý 1/2026 nhưng mức giá vé bình quân vẫn nằm trong giới hạn từ 43% - 69% so với mức giá tối đa theo quy định.

Kết quả này cho thấy mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Mặt khác, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với nhiên liệu bay. Đồng thời, chủ trương điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thận trọng khi xem xét điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bảo đảm đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến CPI, mặt bằng giá cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ những lý do trên, Cục HKVN đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Cục sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và hành khách.

Đồng tình với quan điểm này, Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) nhận định việc xem xét tăng trần cần được đánh giá tổng thể trên cơ sở chi phí đầu vào, tình hình sản xuất kinh doanh, mặt bằng giá thực tế và khả năng chi trả của hành khách. Bên cạnh đó, Chính phủ đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế đối với nhiên liệu bay và yêu cầu điều hành thận trọng đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong những tháng cuối năm. Vì thế, việc giữ nguyên mức giá tối đa ở thời điểm này là phù hợp .

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục HKVN tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, chi phí khai thác, hoạt động kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé nội địa; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé để bảo đảm các hãng tuân thủ đúng mức giá tối đa quy định, cũng như chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào nhằm kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ phương án điều hành giá phù hợp.