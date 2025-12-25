Thống nhất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2026.

Chính phủ đồng ý với đề xuất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày ẢNH: T.N

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 24.12 về đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026, Phó thủ tướng Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất: ngoài ngày 1.1.2026 được nghỉ theo quy định thì đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2.1.2026) sang ngày thứ bảy tuần sau đó (ngày 10.1.2026).

Như vậy, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm (ngày 1.1.2026) đến hết ngày chủ nhật (4.1.2026). Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo ý kiến này cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, phục vụ nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất về phương án nghỉ tết Dương lịch 4 ngày để lấy ý kiến các bộ ngành.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 24.12, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết sau khi nhận được công văn của Bộ Nội vụ, cơ quan này đã lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về phương án nghỉ tết Dương lịch trên fanpage Công đoàn Việt Nam.

Kết quả, có 62% ý kiến đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) và làm bù vào ngày thứ bảy (10.1). 38% còn lại đồng ý với phương án chỉ nghỉ ngày 1.1.2026.

Ông Hiểu chia sẻ: "Mong muốn chung của rất nhiều người lao động là được nghỉ tết Dương lịch 4 ngày để tái tạo sức lao động, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc".



