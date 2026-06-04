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Chính trị

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Văn Chung
Văn Chung
04/06/2026 11:48 GMT+7

Chiều 3.6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo, ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã đạt được ở một số nội dung kiểm tra, giám sát.

Theo đó, trong sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành giảm từ 62 đầu mối xuống còn 19 đầu mối tại Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. 

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ ở T.Ư, cấp tỉnh, xã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản đã bảo đảm liên thông, đồng bộ. Cán bộ ở từng vị trí công tác đã nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Việc chỉ đạo triển khai giải pháp thực hiện các chương trình hành động liên quan đến phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đều đã bám sát mục tiêu tăng trưởng, phát huy sức mạnh nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác định là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới. 

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc triển khai, ứng dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp xử lý văn bản của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ T.Ư đến cơ sở.

Cùng đó là tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số vào lao động, sản xuất và phục vụ đời sống.

Việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát quy định, hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 14, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của T.Ư; phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, sửa chữa, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đảng ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ, đảng viên, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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