Thông thầu vì áp lực từ điện thoại của cấp trên

Trong đó, cả 3 bị cáo được cáo trạng xác định chủ mưu, cầm đầu, gồm: 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi (từ năm 2011 - ngày 1.12.2019), Cao Minh Chu (từ ngày 1.1.2020), và bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới - NSJ Group) đều thừa nhận hành vi thông thầu như cáo trạng nêu.

Riêng hành vi cáo trạng xác định bị cáo Bùi Thị Lệ Phi nhận 3,2 tỉ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga; bị cáo Cao Minh Chu nhận 200 triệu đồng của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga thông qua bị cáo Nguyễn Viết Hồng (cựu Giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây Công ty NSJ), thì lời khai tại tòa của các bị cáo liên quan có sự mâu thuẫn.

Các bị cáo (từ trái qua): Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, Hoàng Thị Thúy Nga

Chủ tịch NSJ Group: "Bị cáo phải là vai trò số 1"

Bị chủ tọa thẩm vấn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga trình bày hành vi thông thầu của bị cáo theo cáo trạng là đúng, và tự nhận mình là bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu. "Bị cáo phải là vai trò số 1. Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này, và bị cáo khác không ngồi đây", Nga nói nhưng không thừa nhận việc nhờ Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống tác động, can thiệp giúp mình trúng thầu.

"Từ trước khi thực hiện các gói thầu, bất kể khi nào đến Cần Thơ bị cáo đều đến thăm anh Thống. Việc đến gặp chỉ dừng lại ở mức độ thăm hỏi, giới thiệu về công ty sau khi bị cáo nghỉ làm bên AIC, chứ không nhờ vả tác động gì. Còn việc chào hàng, bị cáo thực hiện trước khi gặp anh Thống - khi tổ chức hội thảo tại Bệnh viện Tim", bị cáo Nga trình bày.

Tương tự, 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đều thừa nhận hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho 2 công ty của bị cáo Nga trúng 4 gói thầu tại Bệnh viện Tim và Nhi đồng. Nhưng trong 2 người này, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi lý giải rằng do bị áp lực từ cuộc gọi của ông Võ Thành Thống, nên mới tạo điều kiện cho bị cáo Nga. Theo bị cáo Phi, trước khi Chủ tịch NSJ Group qua gặp bị cáo, thì ông Thống đã gọi điện trước, và nói sẽ có cô Nga đến chào bán trang thiết bị y tế và đề nghị bị cáo tạo điều kiện cho Nga tham gia gói thầu đó.

"Khi các bên làm việc, Nga nói đã gặp anh Thống và anh Thống ủng hộ Nga tham gia dự án này. Vì tin tưởng anh Thống nên bị cáo mới đồng ý cho Nga tham gia dự án và tạo điều kiện cho Nga trúng thầu", bị cáo Phi trình bày tại tòa, và giải thích thêm: "Bị cáo và anh Chu rất áp lực". Chủ tọa: "Áp lực vì cú điện thoại đó phải không". Bị cáo Phi: "Dạ".

Chủ tọa hỏi thêm: "Ông Thống có chỉ đạo nào không đúng pháp luật không. Hay khi ông Thống nói bị cáo tạo điều kiện cho Nga, thì bị cáo nghĩ đây là chỉ đạo ngầm". Bị cáo Phi: "Dạ, ông Thống chỉ nói là tạo điều kiện".

Bị cáo Cao Minh Chu cũng khai ông Thống không gọi điện cho bị cáo, mà chỉ nghe bị cáo Phi đề cập tạo điều kiện cho Nga, vì có cấp trên là anh T. gửi. Còn anh T. là ai bị cáo Chu không hỏi thêm.

Có hay không việc giám đốc sở vụ lợi 3 tỉ đồng ?

Trình bày một số nội dung cho rằng không đúng, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi khai không nhận 3 tỉ đồng trong vụ án thông thầu. Bị cáo Phi đề nghị HĐXX xem xét thấu tình, đạt lý, công tâm vì đây là điều bị cáo day dứt nhất.

Bên cạnh đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga cũng khai, không "lại quả" cho bà Phi 3 tỉ đồng vào ngày 3.12.2019, tại nhà bà Phi - cáo trạng nêu.

Về lần đến nhà bà Phi ngày 3.12.2019, Chủ tịch NSJ Group giải thích lần đó mục đích của mình là đi Côn Đảo, nhưng không đặt được vé thẳng nên phải từ Cần Thơ đi, kết hợp đi lễ. "3 tỉ đồng bị cáo nhờ Hồng rút đưa là để mang đi Côn Đảo, vì bị cáo đang đầu tư một nhà khách tại đây. Tòa có thể đề nghị CQĐT trích xuất camera, xem lại máy soi tại sân bay Cần Thơ ngày 3.12.2019 là sẽ biết ngay trong hành lý đi Côn Đảo của bị cáo có 3 tỉ đồng hay không", bị cáo Nga trình bày.

Còn việc có đến thăm bà Phi ngày 3.12.2019 hay không, bị cáo Nga trả lời không nhớ, vì thời điểm đó biết bà Phi về hưu, bị cáo cũng dự tính đến thăm. Vì vậy, để làm rõ, bà Nga cũng đề nghị trích xuất camera đường phố TP.Cần Thơ xem bà Nga có đến nhà bà Phi vào ngày đó, và nếu có thì có đem tiền cho bà Phi hay không.

Chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo HĐXX đã triệu tập ông Võ Thành Thống lần 3, nhưng tòa nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của ông Thống vì lý do sức khỏe. Đồng thời, ông Thống nêu giữ nguyên toàn bộ lời khai như trong quá trình điều tra.

Đối với 200 triệu đồng Công ty NSJ đưa cho bà Phi hỗ trợ Sở Y tế Cần Thơ vào dịp Tết Nguyên đán 2019, 2020, Chủ tịch NSJ Group cũng phủ nhận và cho rằng nếu bà Phi có khai rằng đã nhận thì có thể bà Phi nhớ nhầm. Ngược lại, tại tòa, bà Phi khai tết năm 2019, bà Nga có đến thăm Sở Y tế và ủng hộ Sở 100 triệu đồng để chi quà tết, và bị cáo yêu cầu kế toán là Lê Thị Hồng My nhận và chi, bị cáo không nhận trực tiếp. Về 100 triệu đồng được đưa vào năm 2020, bị cáo Phi khai không nhớ rõ, nhưng "do Lê Thị Hồng My khai bị cáo chỉ đạo My gặp Nga nhận, thì với trách nhiệm của người đứng đầu, bị cáo xin chịu trách nhiệm và thông qua luật sư, bị cáo đã kêu gia đình nộp lại 200 triệu đồng, khắc phục", bà Phi trình bày.

Ngoài ra, theo cáo trạng, ông Cao Minh Chu còn nhận 200 triệu đồng của bị cáo Nga để giải quyết việc Sở Y tế Cần Thơ đang bị thanh tra. Tại tòa và theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Viết Hồng khai theo chỉ đạo của Nga đã chuyển cho ông Chu 200 triệu đồng, thông qua kế toán Lê Thị Hồng My. Ngược lại, ông Chu khai không có việc này.

Tại tòa, chủ tọa cũng công bố lời khai tại CQĐT của người liên quan Lê Thị Hồng My. Lời khai thể hiện, bị cáo Nguyễn Viết Hồng chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo, kế toán Sở Y tế Cần Thơ. Sau đó, bà Thảo rút đưa cho My, rồi My đưa cho ông Chu.

"Tôi rút đưa cho ông Chu, hoàn toàn do ông chỉ đạo. Tôi không biết bà Phi và ông Chu sử dụng tiền như thế nào. Nhiều lần trình ký hồ sơ, tôi nghe bà Phi gọi ông Chu nói về tình hình thanh tra và cách thức đối phó… Sau khi CQĐT làm việc, ông Chu nhiều lần dùng số điện thoại lạ gọi cho tôi yêu cầu khai việc chỉ đạo tôi và chị Thảo nhận 200 triệu đồng, và rút sử dụng cá nhân", bút lục lời khai của bà My, do HĐXX công bố.