Ngày 2.11, Công an xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan cụ bà V.T.C (73 tuổi, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt”, gây xôn xao dư luận.

Thông tin cụ bà "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" là không đúng sự thật

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 1.11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà C. kèm nội dung cho rằng cụ bà bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống.

Trong đoạn clip, người quay cho biết cụ bà sống neo đơn, trong khi lũ lụt cô lập ở Quảng Nam (cũ), nhiều ngày nên không còn gì ăn. Kèm theo đó là hình ảnh bà cụ được trao chiếc bánh chưng, bà run run mở gói lá, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Cư dân mạng không khỏi xót ra trước hoàn cảnh của bà cụ.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải đoạn clip là L.T.H (nữ, 28 tuổi, trú cùng địa phương). H. thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật, sau đó H. có bài viết lại rằng cụ bà trong clip sống neo đơn, tuổi cao, đi lại khó khăn, bếp gas bị ngập hư nên sinh hoạt tạm thiếu thốn. Tuy nhiên, trong những ngày mưa lũ, cụ vẫn được chính quyền và các đoàn cứu trợ hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống.

“Cụ khóc vì xúc động, vì tủi thân khi sống một mình, chứ không phải vì đói”, H. viết.

Theo chính quyền địa phương, trong suốt thời gian mưa lũ, cụ C. luôn được lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nước uống, sữa và nhu yếu phẩm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến chính quyền và lực lượng cứu trợ.