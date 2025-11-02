Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin cụ bà 'mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' là không đúng sự thật

Huy Đạt
Huy Đạt
02/11/2025 13:05 GMT+7

Công an xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) xác định về vụ clip cụ bà 73 tuổi 'mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

Ngày 2.11, Công an xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan cụ bà V.T.C (73 tuổi, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt”, gây xôn xao dư luận.

Sự thật phía sau clip ‘cụ bà không ăn uống nhiều ngày trong lũ'- Ảnh 1.

Thông tin cụ bà "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" là không đúng sự thật

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 1.11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà C. kèm nội dung cho rằng cụ bà bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống. 

Trong đoạn clip, người quay cho biết cụ bà sống neo đơn, trong khi lũ lụt cô lập ở Quảng Nam (cũ), nhiều ngày nên không còn gì ăn. Kèm theo đó là hình ảnh bà cụ được trao chiếc bánh chưng, bà run run mở gói lá, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Cư dân mạng không khỏi xót ra trước hoàn cảnh của bà cụ.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải đoạn clip là L.T.H (nữ, 28 tuổi, trú cùng địa phương). H. thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật, sau đó H. có bài viết lại rằng cụ bà trong clip sống neo đơn, tuổi cao, đi lại khó khăn, bếp gas bị ngập hư nên sinh hoạt tạm thiếu thốn. Tuy nhiên, trong những ngày mưa lũ, cụ vẫn được chính quyền và các đoàn cứu trợ hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống. 

“Cụ khóc vì xúc động, vì tủi thân khi sống một mình, chứ không phải vì đói”, H. viết.

Theo chính quyền địa phương, trong suốt thời gian mưa lũ, cụ C. luôn được lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nước uống, sữa và nhu yếu phẩm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến chính quyền và lực lượng cứu trợ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Gia đình cầu cứu, bộ đội vượt lũ giúp an táng cụ bà 106 tuổi

Đà Nẵng: Gia đình cầu cứu, bộ đội vượt lũ giúp an táng cụ bà 106 tuổi

Bộ đội vượt lũ, hỗ trợ một gia đình ở xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) tổ chức an táng cụ bà 106 tuổi, đồng thời cứu 2 trường hợp bệnh nặng bị cô lập tại xã Đại Lộc.

Khám phá thêm chủ đề

Cụ bà Đà Nẵng Ngập lụt mạng xã hội Công an xã Sai sự thật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận