Thông tin học sinh bán trú bị bớt xén bữa ăn là chính xác

Ngày 22.12, UBND H.Bắc Hà đã có báo cáo kết quả bước đầu kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ học sinh bán trú tại Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 có bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu bớt xén. Theo đó, kết quả xác minh bước đầu cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén là chính xác. Hình ảnh nhà trường sử dụng rau bắp cải đã hỏng, những người có liên quan đều thừa nhận hình ảnh này được chụp và quay tại bếp ăn của trường, không ai nhớ vào thời gian nào chỉ nhớ là thời điểm năm trước.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao

Bên cạnh đó, nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận. Quy trình mua và giao nhận thực phẩm không thực hiện đúng trình tự quy định. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Thông tin về việc người dân không nhận được tiền ăn thừa của học sinh cũng được đoàn kiểm tra khẳng định có cơ sở, qua xác minh chứng từ kế toán, hiện số tiền này còn tồn quỹ chưa chi trả.

Ngày 21.12, UBND H.Bắc Hà đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, với lý do ông Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Tuy nhiên, do một số nội dung cần xác minh liên quan nhiều người, ở các thời điểm khác nhau, có tính chất phức tạp, nên huyện đã chuyển một số nội dung theo phản ánh của cơ quan báo chí sang Công an H.Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.