Kinh tế

Thông tin mới nhất về gỡ tắc xuất khẩu sầu riêng Trung Quốc

Phan Hậu
10/05/2026 16:56 GMT+7

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã công bố, gửi danh sách phòng kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm cadimi, vàng o trên sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc về các địa phương để thông tin đến doanh nghiệp.

Trao đổi với Thanh Niên bên lề lễ ký hợp tác giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam; Hiệp hội Phân bón Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, diễn ra sáng 10.5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu, Cục phó Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chia sẻ thông tin mới nhất về giải pháp tháo gỡ ùn tắc kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mới đây đã công bố 25/30 phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện thực nghiệm kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc

Ông Nguyễn Quang Hiếu cho biết, mới đây đơn vị này đã công bố, gửi danh sách 30 phòng kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm cadimi và vàng o trên trái sầu riêng tươi cho các địa phương để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong đó, 5/30 đơn vị đang tạm dừng hoạt động kiểm nghiệm gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol); Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Chấn Nam; Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 (NAFIQPM 1); Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert-TN 1 (VinaCert Hà Nội); Công ty cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol (VIF).

Hiện nay, cả nước đang có 25 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chứng nhận đủ điều kiện kiểm định sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc.

Ông Nguyễn Quang Hiếu khẳng định, từ khi xảy ra sự cố cadimi trên trái sầu riêng xuất khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp tích cực với các địa phương, đồng thời kết nối doanh nghiệp cung cấp giải pháp, xây dựng một số mô hình ở trồng nguy cơ cao tồn dư cadimi. 

Đến nay, một số mô hình kiểm soát cadimi bước đầu đạt kết quả tích cực được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương nhân rộng, để người trồng sầu riêng áp dụng các giải pháp cải tạo đất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động kiểm soát từ gốc, tại nhà vườn để giảm thiểu tối đa rủi ro chi phí và không đưa sầu riêng vào container khi chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu

Cũng theo ông Nguyễn Quang Hiếu, không chỉ Trung Quốc, nhiều thị trường xuất khẩu hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm. Theo đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các hiệp hội ký kết hợp tác và xác định các nhiệm vụ trọng tâm: phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho doanh nghiệp, hội viên và nông dân tuân thủ các quy định theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu; xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả, phát thải thấp; tăng cường kiểm soát chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Ông Nguyễn Quang Hiếu và lãnh đạo Hiệp hội Phân bón Việt Nam ký biên bản hợp tác

Trước đó, ngày 7.5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị vào cuộc tháo gỡ khó khăn ách tắc trong khâu kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng nông sản chủ lực.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để ùn tắc kéo dài.

Ngoài ra, các địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định.

Hàng trăm xe container chở sầu riêng chạy về Bến xe Dầu Giây chờ kiểm định để xuất khẩu, đậu kín trong bến và các tuyến đường xung quanh.

