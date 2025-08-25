Thông tin mới nhất về việc trả tiền cho nhà đầu tư vụ án Trịnh Văn Quyết

Ngày 25.8, Thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội thông tin về tình hình triển khai thi hành án dân sự đối với vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, sau 1 tháng kể từ thời điểm thông báo tiếp nhận, THADS TP.Hà Nội đã tiếp nhận 11.806 đơn yêu cầu thi hành án của đương sự, có 3.781 đơn yêu cầu thực hiện sai so với quy định và biểu mẫu hướng dẫn đang được thông báo để tiếp tục hoàn thiện.

THADS TP.Hà Nội đã ra quyết định thi hành án đối với 7.000 người, xử lý tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo THADS TP.Hà Nội, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và tổ chức thi hành án vụ việc, cơ quan này thành lập 1 tổ thụ lý gồm 11 công chức và 1 tổ chấp hành viên gồm 19 chấp hành viên cùng với tổ kế toán viên, hoạt động hết công suất, không kể ngày nghỉ.

THADS TP.Hà Nội cũng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm ra quyết định thi hành án riêng cho vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Việc này để đảm bảo quá trình xử lý, tiếp nhận yêu cầu và ra quyết định thi hành án nhanh chóng, chính xác, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp.

Đáng chú ý, lãnh đạo THADS TP.Hà Nội cho hay, do khối lượng công việc lớn, các cán bộ của đơn vị làm xuyên cả thứ bảy và chủ nhật.

"Chúng tôi gọi điện cho người dân đề nghị chỉnh sửa hồ sơ cho đúng thì lại tưởng là lừa đảo, không phối hợp", vị này thông tin.

Do đó, để đảm bảo việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án được nhanh chóng, tránh những sai sót gặp phải trong thời gian vừa qua (đơn sai mẫu, không phải đối tượng được bồi thường, thiếu giấy xác nhận tài khoản ngân hàng…), THADS TP.Hà Nội khuyến nghị người dân rà soát kỹ danh sách người được bồi thường theo bản án.

Chỉ có những người có tên tại phụ lục số 1 và phụ lục số 3.1 kèm theo bản án mới được quyền yêu cầu hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu thi hành án.

Người dân cũng cần đọc kỹ hướng dẫn thủ tục yêu cầu thi hành án được đăng tải trên trang thông tin điện tử của THADS TP.Hà Nội, cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu cho cơ quan thi hành án.

Trường hợp đương sự có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục yêu cầu thi hành án, người dân cần liên hệ hotline 0979866642 để được hướng dẫn.

Về phía đơn vị, lãnh đạo THADS TP.Hà Nội yêu cầu quá trình tiếp nhận, tổ chức thi án phải đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, tuyệt đối không gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân.

Dự kiến trong tháng 9, việc THADS đối với vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết sẽ cơ bản giải quyết và chi trả xong cho những hồ sơ yêu cầu thi hành án hợp lệ.