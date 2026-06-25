Thông tin mới về vụ 'yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục'

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 25.6, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết đã chia sẻ thông tin với báo chí về vụ việc nữ cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà (Chi nhánh số 3 - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội) đã "yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường" làm thủ tục hành chính.

Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: LÊ HẢI

Theo ông Thiết, thời gian vừa qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã triển khai nhiều hoạt động tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Qua đánh giá chung, trung tâm đã rất trách nhiệm, triển khai được rất nhiều công việc, góp phần giảm thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa 80 năm tuổi Đảng tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà đã xảy ra vụ việc "hết sức đáng tiếc".

Theo ông Thiết, sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và các đơn vị trước tiên phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.

"Chúng tôi cũng xác định đây là một dịp mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại hoạt động của trung tâm cũng như là trách nhiệm trong thực thi công vụ", ông Thiết nói.

Cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng giảm thiểu quy định, điều chỉnh những cái bất cập đã phát hiện ra trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, thành phố sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

"Sau khi làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, cơ quan chức năng thành phố sẽ có thêm thông tin về vụ việc này", ông Thiết nói.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ở Hà Nội ẢNH: H.T

Trước đó, sáng 22.6, ông V.H đến UBND P.Ngọc Hà (Hà Nội) làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ N.T.T.H (97 tuổi; là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Quá trình giải quyết, nữ cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà đã yêu cầu cụ H. phải có mặt trực tiếp. Khi nghe giải thích cụ "tuổi cao, sức yếu" không đến trụ sở được thì nữ cán bộ hướng dẫn ông V.H về nhà gọi video qua mạng xã hội sau 17 giờ 30 cùng ngày để xác nhận.

Khi gọi video, nữ cán bộ không chào hỏi và hỏi rằng "bà tỉnh không?". Dù ông V.H trả lời mẹ ông "lúc tỉnh lúc không, dù vẫn đọc được truyện tiếng Pháp" thì nữ cán bộ cho biết trường hợp của bà H. không thể thực hiện thủ tục ủy quyền.

Thấy vậy, ông V.H mời cán bộ về nhà (cách UBND phường 200 m) để xác minh nhưng bị từ chối. Nữ cán bộ sau đó lại yêu cầu phải "mời hai con ruột của bà lên phường" để làm giấy ủy quyền.

Đến ngày 23.6, phát hiện vụ việc, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có). Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.