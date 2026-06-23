Hà Nội xử lý trách nhiệm vụ yêu cầu 'cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục'

Trước đó, ngày 22.6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội ẢNH: K.H

Cụ thể, ngày 22.6, ông V.H đến UBND P.Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ N.T.T.H (92 tuổi; là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp, chứng thực thuộc Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận đã yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Sau khi ông V.H trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường thì nữ cán bộ đã hướng dẫn ông về nhà và sau 17 giờ 30 cùng ngày thì gọi video qua ứng dụng mạng xã hội để xác nhận thông tin.

Trở về nhà, ông V.H thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn nhưng khi nhìn thấy ông và cụ H. qua màn hình điện thoại thì nữ cán bộ không chào hỏi. Sau đó, nữ cán bộ hỏi rằng "bà tỉnh không?". Lúc này, ông V.H cho biết mẹ ông "lúc tỉnh, lúc không" dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Tuy nhiên, sau đó nữ cán bộ cho biết trường hợp của cụ H. không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. Thấy vậy, ông V.H đã mời nữ cán bộ đến nhà ông, nơi cách phường 200 m nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ này đã yêu cầu "mời hai con ruột của bà phải lên phường" để làm giấy ủy quyền.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, trong sáng 23.6, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy việc hướng dẫn chuyên môn được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, hướng dẫn công dân, cán bộ còn có những hạn chế trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử và cách thức truyền đạt thông tin, dẫn đến công dân và gia đình chưa đồng thuận, phát sinh phản ánh.

Theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ việc để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Do đó, Thường trực Thành ủy đã giao cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có). Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.