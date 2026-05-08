Thông tin mới vụ người phụ nữ bị 'tố' dồn nước dừa thừa bán cho khách

Ngày 8.5, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, UBND xã Hải Thịnh đã báo cáo kết quả vụ việc người phụ nữ bị "tố" dồn nước dừa thừa để tiếp tục bán cho khách du lịch.

Bà X. đang dồn nước dừa thừa vào cốc nhựa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kết quả xác minh người phụ nữ tên là L.T.X (58 tuổi, ngụ xã Hải Thịnh) bán dừa quả trên bãi biển Thịnh Long vào ngày 6.5, đã dồn phần nước dừa thừa (từ những quả dừa khách du lịch đã uống và còn thừa nước) để mang về nhà sử dụng chứ không tiếp tục bán cho khách du lịch.

Xác minh thông tin người phụ nữ dồn nước dừa thừa bán cho du khách

Theo UBND xã Hải Thịnh, hành động của bà X. (dồn nước dừa thừa) đã gây hiểu nhầm cho người khác, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khu du lịch biển Ninh Bình. Ngoài ra, bà X. còn bán nước giải khát với giá cao, không đúng quy định.

Do đó, UBND xã Hải Thịnh đã quyết định không cho phép bà X. tiếp tục hoạt động kinh doanh tại khu du lịch biển Thịnh Long.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip và nội dung cho rằng bà X. có hành vi dồn nước dừa thừa từ những quả dừa du khách đã uống sang quả dừa khác để tiếp tục bán cho khách du lịch.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ có hành động đổ nước dừa từ nhiều quả dừa khác vào một cốc nhựa, sau đó đổ vào vỏ một quả dừa khác

Nội dung và đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ thu hút các bình luận chủ yếu tỏ ra bức xúc trước hành vi dồn nước dừa thừa để bán của người phụ nữ trên.