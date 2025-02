Thông tin mới vụ xe cứu thương gây tai nạn ở TP.Bảo Lộc

Chiều 25.2, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an TP.Bảo Lộc đang được lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng giao điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương vượt đèn đỏ và xe máy xảy ra trên địa bàn P.Lộc Phát vào trưa 24.2.

Xe cứu thương vượt đèn đỏ, không hú còi ưu tiên, gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Qua báo cáo ban đầu, tài xế điều khiển xe cứu thương BS 49B - 1225 vượt đèn đỏ, không hú còi ưu tiên là ông Vũ Văn Cường (52 tuổi, ở TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng). Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, trên xe cứu thương chở người bệnh và có y tá đi cùng.

Còn xe máy do em N.N.A (17 tuổi) điều khiển đang lưu thông trên phần đường ưu tiên qua ngã tư lúc đèn xanh. Tuy nhiên, qua ghi nhận của cơ quan chức năng thì em N.N.A không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm xe cứu thương vượt đèn đỏ gây ra tai nạn không bật còi ưu tiên. Còn đèn ưu tiên của xe cứu thương có bật hay không thì cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ, không bật đèn, còi ưu tiên, gây tai nạn xảy ra vào trưa 24.2 tại ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu (P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) được camera của một phương tiện giao thông đang dừng đèn đỏ tại đây ghi lại.