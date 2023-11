Lâm Đồng: Truy tìm xe tải vượt ẩu tông xe máy làm 3 người bị thương

Tối 8.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bảo Lộc cho biết đang tiến hành xác minh, truy tìm xe tải vượt ẩu, lấn làn tông vào xe máy đang lưu thông cùng chiều làm 3 người bị thương, nhưng lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xe tải lấn làn, vượt ẩu tông xe máy làm 3 người bị thương CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 14 giờ 52 ngày 8.11 trên QL20. Vào thời điểm trên, xe tải (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đến ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) thì tài xế điều khiển xe qua bên phải lấn vào làn đường dành cho xe máy để vượt 1 xe tải khác đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Việc xe tải lấn làn vượt ẩu đã tông vào xe máy do ông Trần Thanh Hải (60 tuổi) chở 2 người là bà Nguyễn Thị Bích (59 tuổi, vợ ông Hải) và người cháu tên Khôi (5 tuổi) cùng ngụ xã Lộc An (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến xe máy do ông Hải điều khiển văng vào lề va đập mạnh vào cột điện.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 52 ngày 8.11 CẮT TỪ CAMERA

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy bị thương. Trong đó, bà Bích bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, sau đó được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải đã nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an TP.Bảo Lộc đã nhanh chóng phối hợp lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi và Trạm Di Linh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế và chiếc xe tải gây tai nạn. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết bước đầu xác định chủ xe tải ngụ H.Di Linh (Lâm Đồng), còn tài xế gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn ngụ TP.Bảo Lộc.