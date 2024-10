Thông tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Lâm Đồng là sai sự thật

Ngày 9.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua công tác đảm bảo an ninh mạng, phát hiện vào ngày 17.9, tài khoản facebook "H.H.C" đăng tải nhiều video, bài viết về 2 người mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú (tên gọi khác: Thích Minh Tuệ) đang đi bộ khất thực trên đường.

Thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Bảo Lộc ẢNH: CACC

Kèm theo những hình ảnh này là thông tin có nội dung cho rằng "thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng". Thông tin này đã thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Từ đó, nhiều người dân hiếu kỳ, đã phát tán, chia sẻ thông tin do tài khoản "H.H.C" đăng tải, kêu gọi tìm thông tin vị trí tại TP.Bảo Lộc để đến gặp mặt "thầy Thích Minh Tuệ".

Vụ việc có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Phòng PA05 đã khẩn trương phối hợp Công an TP.Bảo Lộc xác minh và đã xác định tại địa bàn TP.Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung hoàn toàn không có sự việc nêu trên. Thông tin "thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng" là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Một tài khoản nhắc nhở là đưa tin sai sự thật ẢNH: CACC

Đáng chú ý, mặc dù một số tài khoản khác đã bình luận, nhắc nhở chủ tài khoản "H.H.C" đăng tải thông tin sai sự thật, nhưng tài khoản "H.H.C" tiếp tục xác nhận bản thân đã biết không phải Thích Minh Tuệ nhưng vẫn đăng tải để "mọi người trầm trồ, gây xôn xao dư luận".

Việc đăng tải thông tin sai sự thật đã gây xôn xao dư luận ẢNH: CACC

Phòng PA05 xác định tài khoản "H.H.C" do ông B.N.H.S (30 tuổi, trú tại P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) quản lý, sử dụng. Phòng PA05 đã phối hợp Công an TP.Bảo Lộc triệu tập, mời làm việc đối với ông B.N.H.S. Tại cơ quan công an, ông B.N.H.S đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Công an triệu tập ông B.N.H.S để làm rõ ẢNH: CACC

Công an TP.Bảo Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.N.H.S về hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật" với mức phạt 5 triệu đồng.