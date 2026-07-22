Thông tin trên hóa đơn: Cục Thuế nói một đằng, thuế cơ sở hướng dẫn một nẻo

Tại hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" vừa diễn ra, vấn đề được nhiều hộ kinh doanh thắc mắc là nếu khách hàng chỉ cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại, không có căn cước công dân thì phần thông tin trên hóa đơn sẽ ghi như thế nào.

Khách không cung cấp căn cước, hóa đơn ghi thế nào?

Giải đáp điều này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên chính thuộc Ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế, Bộ Tài chính), cho biết, trường hợp khách hàng cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ, người bán hoàn toàn có thể ghi 3 thông tin đó trên hóa đơn.

"Khách hàng không cung cấp căn cước công dân thì thôi. Khách hàng cung cấp thông tin gì thì ghi đúng những thông tin đó trên hóa đơn", bà Hà khẳng định.

Nhiều hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về cách ghi thông tin trên hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Trước đó, vướng mắc tương tự cũng được Công ty TNHH TMH Ngọc Quang (chuyên kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh) gửi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của doanh nghiệp, Thuế cơ sở 11 TP.Hà Nội lại dẫn quy định tại Nghị định 254 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1.7) đưa ra hướng dẫn khác Cục Thuế.

Cụ thể, trường hợp Công ty TNHH TMH Ngọc Quang đang sử dụng hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng (đối với người mua là người nước ngoài) của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu).

Trường hợp người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì hóa đơn thể hiện rõ "bán cho người tiêu dùng".

Hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng thì không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Cần văn bản hướng dẫn thống nhất toàn ngành thuế

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích, mâu thuẫn trong hướng dẫn của cơ quan thuế về cùng nội dung như trên xuất phát tự sự thiếu rõ ràng trong quan điểm của Nghị định 254 năm 2026.

Mục b khoản 4 phụ lục của Nghị định 254 năm 2026 quy định: trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "bán cho người tiêu dùng".

Chuyên gia đề xuất cần ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất về cách hướng dẫn ghi thông tin trên hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Quy định này tạo nhiều khó khăn không cần thiết cho người bán. Phản hồi của Cục Thuế mới đây phù hợp hơn khi áp dụng trên thực tế.

"Quy định chỉ nên hướng dẫn thông tin hóa đơn phù hợp để sử dụng cho mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng hay tính chi phí được trừ.

Người bán muốn ghi thông tin là tên, địa chỉ, số định danh cá nhân, hay khách lẻ, người tiêu dùng... là tùy quyết định của họ, tùy thuộc thông tin nhận được từ người mua hay yêu cầu của người mua. Điều này giúp người bán thuận lợi hơn khi theo dõi công nợ, phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ", ông Tuấn nhấn mạnh.

Vị chuyên gia đề xuất, cơ quan quản lý cần thể hiện rõ quan điểm trong vấn đề này. Việc đó có thể thông qua giải pháp tạm thời là ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất từ Bộ Tài chính hoặc từ Cục Thuế, tránh tình trạng các thuế địa phương hiểu và áp dụng quy định khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đại lý thuế BCTC, cũng đồng tình khi xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ, nên quy định, người bán có thông tin gì của người mua thì ghi thông tin đó.

Nếu không có thông tin thì trên hóa đơn nên cho phép người bán ghi rõ là: "Người mua không cung cấp thông tin, không lấy hóa đơn".

Bởi, nếu ghi "bán cho người tiêu dùng" có thể nảy sinh tình huống, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng nhưng không xác định được khách hàng mua hàng về làm gì, có phải người tiêu dùng cuối cùng hay không.

Khi trên hóa đơn là "bán cho người tiêu dùng", họ băn khoăn, nếu sau này phát hiện khách hàng đó không phải người tiêu dùng cuối cùng, hoặc có vấn đề gì sai sót, bên bán có vi phạm quy định gì không.