Thuế nói rõ cách ghi thông tin người mua trên hóa đơn từ tháng 7

Công ty TNHH TMH Ngọc Quang (Hà Nội) chuyên kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh, xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, doanh nghiệp này cho biết, khi tới khám, chữa bệnh, một số bệnh nhân chỉ cung cấp thông tin: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại nhưng không cung cấp thông tin về căn cước công dân (số định danh cá nhân).

Doanh nghiệp thắc mắc, nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin thì trên hóa đơn, doanh nghiệp sẽ ghi "bán hàng cho người tiêu dùng" hay ghi theo thông tin khách hàng đã cung cấp và nội dung về căn cước công dân để trống.

Nhiều hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về cách ghi thông tin khách hàng trên hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Nếu ghi "bán hàng cho người tiêu dùng" sẽ rất khó cho công tác quản lý hồ sơ bệnh án của người bệnh vì trên hóa đơn không có thông tin của khách hàng.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 11 TP.Hà Nội khẳng định, trường hợp Công ty TNHH TMH Ngọc Quang đang sử dụng hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng (đối với người mua là người nước ngoài) của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu).

Trường hợp người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì hóa đơn thể hiện rõ "bán cho người tiêu dùng".

Căn cứ để Thuế cơ sở 11 TP.Hà Nội đưa ra hướng dẫn nêu trên là quy định tại Nghị định 254 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1.7).

Theo nghị định này, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế có các nội dung sau đây: tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu); tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán...

Trường hợp người mua là người tiêu dùng cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân (đối với người mua là người nước ngoài cung cấp thông tin để lập hóa đơn thì thông tin về địa chỉ, số định danh cá nhân có thể được thay thế bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng).

Trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "bán cho người tiêu dùng".

Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân của người mua.

Hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng thì không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Đề xuất nên quy định có thông tin gì của khách thì ghi thông tin đó

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đại lý thuế BCTC, cho rằng, quy định về thông tin trên hóa đơn hiện nay vẫn khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh loay hoay, không biết xuất thế nào cho đúng.

Chuyên gia đề xuất khi bán hàng cho khách lẻ, nếu không có thông tin thì trên hóa đơn ghi rõ "Người mua không cung cấp thông tin, không lấy hóa đơn" ẢNH: ĐAN THANH

Ví dụ, doanh nghiệp bán hàng nhưng không biết đầy đủ toàn bộ thông tin của khách mua hàng. Nếu chỉ biết tên hoặc biết tên và địa chỉ thì xuất hóa đơn thế nào? Có trường hợp, doanh nghiệp chỉ có thông tin tên, số điện thoại của khách thì xuất ra sao?

Nhiều trường hợp, doanh nghiệp bán hàng nhưng không xác định được khách hàng mua hàng về làm gì, có phải người tiêu dùng cuối cùng hay không, nên ghi trên hóa đơn là "bán cho người tiêu dùng" vẫn cảm thấy lăn tăn.

"Sau này, nếu phát hiện khách hàng đó không phải người tiêu dùng cuối cùng, hoặc có vấn đề gì sai sót, doanh nghiệp bên bán có vi phạm quy định gì không?", ông Thức đặt câu hỏi.

Theo vị chuyên gia, việc xuất hóa đơn cho khách lẻ, khách không lấy hóa đơn... sẽ khá đơn giản, tránh được những băn khoăn nếu quy định, khi bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách lẻ, người bán phải xuất hóa đơn, kê khai, đóng thuế đầy đủ theo quy định, có thông tin gì thì ghi thông tin đó.

Nếu không có thông tin thì trên hóa đơn ghi rõ: "Người mua không cung cấp thông tin, không lấy hóa đơn".

"Cạnh đó, cũng cần quy định, khi mua hàng, dịch vụ để kinh doanh bán lại, bên mua có trách nhiệm lấy hóa đơn, khi bán ra lại thực hiện đầy đủ như đã nêu trên. Nếu làm sai, kê khai sai, đóng thuế không đầy đủ thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", ông Thức đề xuất.