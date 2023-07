Thông tư 24: Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú, không cần phải về quê

Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành hiệu lực thi hành từ 15.8.2023 có nhiều điểm mới về đăng ký xe. Trong đó, quy định người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú thu hút sự quan tâm của dư luận.



Một CSGT có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký xe giải thích: "Nếu như trước đây, người dân mua xe phải về nơi thường trú mới làm thủ tục đăng ký xe, lấy biển số được thì nay chỉ cần đến cơ quan đăng ký xe ngay nơi tạm trú là được giải quyết. Điều này đặc biệt có lợi với những người làm ăn xa quê. Ví dụ người dân ở các tỉnh, thành đến TP.HCM làm việc, khi mua chiếc xe phải về quê mới có biển số, nhưng từ 15.8 thì có thể đăng ký xe tại TP.HCM nếu đã đăng ký tạm trú".

Từ 15.8, người dân có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú Vũ Phượng

Vị CSGT này cũng cho rằng, quy định này giúp tiết kiệm chi phí đi lại của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 24 cũng quy định nguyên tắc đăng ký xe như sau: Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Thực tế, các cửa hàng bán xe máy tại TP.HCM thường có dòng chữ "bao làm biển số tỉnh", người mua xe không mất thêm chi phí gì nhưng thời gian không nhanh như làm trực tiếp tại TP.HCM. Tuy nhiên, một số người vì muốn tự tay bấm biển số nên vẫn tốn chi phí đi lại để về nơi thường trú đăng ký xe.

Một số người tạm trú tại TP.HCM chờ ngày Thông tư có hiệu lực để được đăng ký xe gắn biển số TP Vũ Phượng

Trao đổi với Thanh Niên sáng 15.7, một chủ cửa hàng bán xe máy tại TP.HCM cũng cho hay: "Mấy ngày gần đây có những khách đến cửa hàng hỏi đăng ký biển số tại nơi tạm trú. Có khách nghe xong thông tin thì chờ để được đăng ký xe gắn biển số TP.HCM".

Hiện nay, người dân TP.HCM đang thực hiện đăng ký xe ô tô tại 4 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) và tại công an 5 huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Người dân 5 huyện trên cũng có thể đến công an các xã để làm thủ tục đăng ký xe máy. Người dân ở các quận, TP.Thủ Đức thì đăng ký xe máy tại Đội CSGT – TT các quận, TP.Thủ Đức.



Các điểm đăng ký xe ô tô thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM - Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: số 282 đường Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh. - Điểm đăng ký, cấp biển số xe ô tô Rạch Chiếc: số 212 Quốc Lộ 1, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức. - Điểm Đăng ký, cấp biển số xe ô tô An Sương: 1509 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12. - Điểm đăng ký, cấp biển số xe ô tô Nam Sài Gòn: 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7.