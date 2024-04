Thông xe cao tốc Diễn Châu - Quốc lộ 46B

Chiều 28.4, Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe, đưa vào khai thác 30 km cao tốc đoạn Diễn Châu (nút giao Quốc lộ 7, thuộc xã Diễn Cát, H.Diễn Châu, Nghệ An) đến nút giao Quốc lộ 46B (thuộc xã Hưng Tây, H.Hưng Nguyên, Nghệ An).



Lễ cắt băng thông xe đoạn cao tốc Diễn Châu - Nút giao quốc lộ 46B K.HOAN

Quy mô đoạn cao tốc này có nền đường rộng 17 m với 4 làn xe (mỗi bên 2 làn), cho phép ô tô chạy tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, đi qua 2 tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,9 km) với tổng mức đầu tư 11.157 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 5.2021, theo hình thức PPP, do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty Cổ Tập đoàn CIENCO 4, Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thi công.

Nút giao QL7, thuộc xã Diễn Cát, H.Diễn Châu K.HOAN

Đoạn cao tốc Diễn Châu - QL46B dài 30 km đã được thông xe K.HOAN

Đến nay, dự án này còn 19 km từ quốc lộ 46B đến Bãi Vọt vẫn đang được các nhà thầu tích cực thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, cao tốc Bắc - Nam đã xuyên suốt từ cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) đến TP.Vinh (Nghệ An) với tổng chiều dài 280 km. Tuyến cao tốc này đã rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến TP.Vinh (Nghệ An) từ hơn 5 giờ đồng hồ nếu đi QL1A xuống còn khoảng gần 4 giờ đồng hồ.