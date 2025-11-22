Thông xe cầu Bình Triệu 1 từ ngày mai, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Sở Xây dựng thống nhất hoàn trả tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 theo như đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có điểm đầu xây dựng cách mố cầu hiện hữu phía quận Bình Thạnh cũ khoảng 93,4 m và điểm cuối cách cầu hiện hữu phía TP.Thủ Đức cũ khoảng 92,4 m ẢNH: UYỂN NHI

Cụ thể, từ ngày mai (23.11), trên cầu Bình Triệu 1 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình. Ngược lại, các phương tiện cũng di chuyển 1 chiều trên cầu Bình Triệu 2 theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ hoàn thành các thủ tục nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác theo đúng quy định; Thu hồi toàn bộ biển báo hiệu giao thông phục vụ thi công và hoàn trả hệ thống báo hiệu giao thông trong khu vực như hiện trạng trước đây.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực đã tiếp nhận tổ chức thi công và các tuyến đường xung quanh; Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 khởi công cuối năm 2024 với tổng vốn đầu tư 133 tỉ đồng. Toàn bộ chiều dài 554 m của cầu được nâng thêm hơn 1 m, giúp khơi thông tuyến thủy qua sông Sài Gòn. Việc cấm ô tô qua cầu từ 26.8 đến nay khiến Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 - những tuyến huyết mạch dẫn vào trung tâm thường xuyên kẹt xe.

Sở Xây dựng đánh giá việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 giúp đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn hơn, đồng thời trả lại phần mặt đường chiếm dụng, giúp giảm tải ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố.