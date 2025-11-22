'Soi' tiến độ dự án khiến Bí thư TP.HCM kẹt xe 12 km/2 giờ

Điểm đen ùn tắc kéo dài

Khu vực cầu Bình Triệu mà Bí thư Trần Lưu Quang vừa "trải nghiệm" kẹt xe vốn là một trong những điểm đen ùn tắc kéo dài suốt gần 2 thập niên qua tại TP.HCM. Nguyên nhân bởi vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương về TP.HCM chủ yếu theo QL13, với hơn 13 khu công nghiệp, cầu Bình Triệu phải gánh một lượng phương tiện khổng lồ, biến QL13 trở thành nút cổ chai suốt nhiều năm qua.

Cửa ngõ phía đông TP.HCM kẹt xe triền miên suốt nhiều thập niên ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cửa ngõ phía đông TP.HCM vốn đã ùn tắc nghiêm trọng, lại càng thêm căng thẳng khi cầu Bình Triệu 1 bước vào giai đoạn sửa chữa, nâng tĩnh không từ cuối tháng 8 đến nay. Mặt cầu Bình Triệu 1 bị rào một nửa để thi công, ô tô phải dồn qua cầu Bình Triệu 2 khiến giao thông ở cả hai đầu cầu kẹt cứng vào giờ cao điểm. Cùng với sức ép từ QL13 độc đạo nối Bình Dương với trung tâm TP.HCM, tình trạng ùn tắc thường lan rộng tới hầu hết các tuyến đường lân cận và thời gian để giao thông điều tiết lại bình thường kéo rất dài.

Anh Nguyễn Thành Trung (P.Hiệp Bình), người thường xuyên di chuyển qua cầu Bình Triệu 1, theo QL13 để đi làm tại P.Xuân Hòa (Q.3 cũ), cho biết cung đường này là nỗi ám ảnh mỗi buổi sáng và chiều của anh. Kể từ khi cầu Bình Triệu 1 chặn đường nâng tĩnh không, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Phạm Văn Đồng và cả hai chiều đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh đều đặc kín xe. Có những ngày, ùn ứ lan xa, tràn ra hết các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Đặng Thùy Trâm... Hướng đi đường Phạm Văn Đồng thì xe kẹt kéo dài đến tận Gigamall, thời điểm sáng và tối, dòng xe chôn chân trên cầu Bình Lợi.

"Gặp những hôm trời mưa nữa thì đúng là "combo hủy diệt". Có ngày tôi tới vòng xoay cầu Bình Lợi, gần sát nhà rồi mà vẫn đứng đó dầm mưa gần tiếng đồng hồ mới về tới. Mỗi sáng đi làm, chưa kịp tỉnh táo đầu óc thì đã gặp kẹt xe, rồi ô nhiễm, rồi khói bụi. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay", anh Nguyễn Thành Trung nói thẳng.

Phối cảnh QL13 sau khi mở rộng, có đường trên cao ẢNH: SỞ XÂY DỰNG

Thực tế, một số độc giả của Báo Thanh Niên còn chia sẻ vì quá sợ kẹt xe ở khu vực Bình Triệu nên quyết định dời nhà về khu vực Q.8 (cũ) sau 20 năm sống tại TP.Thủ Đức (cũ). Mặc dù đường đi làm xa hơn và đưa đón con cái đi học cũng bất tiện hơn rất nhiều.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không thêm 1 m và đến 23.11 sẽ hoàn thiện toàn bộ phần gia cố, chính thức thông xe. Việc nâng tĩnh không cầu giúp đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn hơn, đồng thời trả lại phần mặt đường chiếm dụng, giúp giảm tải ùn tắc giao thông khu vực Bình Triệu hiện nay. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đã thống nhất cho phép phà Bình Quới tiếp tục hoạt động trong 12 tháng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sắp tới khi phà hoạt động lại, áp lực giao thông lên tuyến đường bộ cũng sẽ giảm.

Mòn mỏi chờ mở rộng QL13

Trong khi các giải pháp, ý tưởng để mở lối thoát mới cho dòng phương tiện chờ cơ quan chuyên môn xem xét, dự án mở rộng QL13 đang là công trình được trông đợi nhất. Đoạn QL13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương trước đây. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 19 - 27 m, thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm. Từ năm 2022, tuyến quốc lộ huyết mạch này đã được đề xuất mở rộng. Nhưng sau 23 năm với không dưới 10 lần nằm trong tốp những dự án cấp bách nhất của TP.HCM cần ưu tiên triển khai, công trình vẫn loay hoay trong bài toán thiếu vốn nên liên tục chuyển đổi hình thức đầu tư.

Ùn tắc khu vực cầu Bình Triệu 1 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đáng nói, trái ngược với cảnh chật chội phía trung tâm TP.HCM, QL13 đoạn qua Bình Dương (cũ) đang được nâng cấp từ 6 lên 8 làn xe, từ cổng chào Vĩnh Phú đến đường Lê Hồng Phong. Bên cạnh đó, cầu vượt tại các nút giao Bình Hòa, Hữu Nghị và Hòa Lân cũng sẽ được xây dựng để tăng khả năng lưu thông. Trường hợp các dự án này hoàn thành mà đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình không được mở rộng thì nút cổ chai QL13 sẽ càng thắt chặt hơn. Cùng với nhu cầu di chuyển tăng cao sau khi sáp nhập, giao thông khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM sẽ càng bế tắc.

Trước bối cảnh cấp bách, Chủ tịch UBND TP.HCM mới đây đã giao Sở Xây dựng TP làm đầu mối đôn đốc, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ dự án thành phần 2: Nâng cấp, mở rộng QL13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), áp dụng chính sách đặc thù của Nghị quyết 98. Theo kế hoạch, đoạn QL13 này sẽ được mở rộng lên 60 m, tức gấp 2 - 3 lần hiện nay. Trong đó, khoảng 3,2 km đoạn giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao (cầu cạn) quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Phía dưới, hai bên tuyến sẽ bố trí đường song hành 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/giờ, phục vụ xe hỗn hợp.

Dự án cũng sẽ xây dựng 2 hầm chui hai chiều tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước, giúp tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông và tăng năng lực lưu thông cho toàn tuyến. Tổng mức đầu tư của toàn dự án gần 21.000 tỉ đồng.

Kế hoạch chi tiết của Sở Xây dựng TP.HCM xác định quý 4 năm nay sẽ hoàn thành lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tới quý 1, đầu quý 2/2026 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án BOT. Quý 3/2026 lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình vào quý 4/2026. Năm 2028, dự án sẽ hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

"Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải ưu tiên nguồn lực, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ dự án. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý", lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo.