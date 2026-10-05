Thông xe Vành đai 2,5 qua Xuân Đỉnh, tăng kết nối Ciputra - Starlake

Cuối tháng 9, đoạn Vành đai 2,5 dài 582 m qua P.Xuân Đỉnh cơ bản hoàn tất thảm nhựa và được thông xe kỹ thuật.

Những ngày gần đây, khu đô thị Ciputra đã dỡ bỏ 2 cổng gác, tạo điều kiện cho việc di chuyển từ khu đô thị này tới Starlake và Phú Thượng qua Vành đai 2,5 thuận tiện hơn ẢNH: NOBLE PALACE TAY HO

Đoạn đường này tạo kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) và khu đô thị tây hồ Tây (Starlake), rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực xuống khoảng 3 - 5 phút.

Kết nối 2 khu đô thị lớn phía tây hồ Tây

Ciputra là khu đô thị đã hình thành gần 3 thập niên, nổi bật với không gian xanh, công viên trung tâm rộng 65 ha, mật độ cây xanh khoảng 20 m²/người cùng hệ thống trường học quốc tế. Khu đô thị này cũng có cộng đồng cư dân đến từ hơn 80 quốc gia.

Đoạn tuyến Vành đai 2,5 đi qua P.Xuân Đỉnh đã thông xe kỹ thuật ẢNH: BTC

Trong khi đó, Starlake nằm tại khu vực trung tâm hành chính mới của Hà Nội, nơi tập trung trụ sở các bộ, ngành, khu Ngoại giao đoàn, các công trình văn hóa cùng hệ thống văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại.

Việc Vành đai 2,5 tạo kết nối trực tiếp giúp cư dân 2 khu đô thị thuận tiện hơn trong việc tiếp cận hệ thống tiện ích của nhau. Từ Starlake, cư dân có thể nhanh chóng đến không gian xanh, trường học tại Ciputra; theo chiều ngược lại, cư dân Ciputra có thêm sự kết nối tới hệ thống thương mại, văn phòng và các cơ quan hành chính tại khu vực tây hồ Tây.

Kết nối mới cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và gia tăng khả năng liên kết giữa các dự án bất động sản trong khu vực.

Vành đai 2,5 kết nối trục tây Thăng Long

Đáng chú ý, Vành đai 2,5 giao cắt với đường Hoàng Minh Thảo, đoạn đầu của đại lộ tây Thăng Long dẫn vào khu vực tây hồ Tây.

Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, từ Ciputra và Starlake có thêm tuyến kết nối tới các khu vực phía tây và tây bắc Hà Nội, như: Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 15 - 20 phút.

Sự kết nối giữa Vành đai 2,5 và trục tây Thăng Long vì vậy không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên khu vực mà còn tạo thêm lợi thế hạ tầng cho các dự án bất động sản dọc hai trục đường.

Noble Palace Tay Ho nằm gần Vành đai 2,5 và công viên 65 ha, quy mô gần 500 biệt thự và shop villa, đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao

Thay đổi về hạ tầng có thể thấy khá rõ qua mật độ các dự án đang được triển khai tại Ciputra, Tây Hồ Tây và dọc trục Tây Thăng Long.

Ngay gần Vành đai 2,5 và công viên 65 ha tại Ciputra là Noble Palace Tay Ho, quy mô gần 500 biệt thự và shop villa, đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao.

Cũng tại Ciputra, gần Vành đai 2,5 là tổ hợp căn hộ Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences ẢNH: NOBLE PALACE TAY HO

Cũng tại Ciputra, gần Vành đai 2,5 là tổ hợp căn hộ Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Dự án đã cất nóc tòa tháp thứ 4 trong tổng số 5 tòa cao 40 tầng, đồng thời đang hoàn thiện nhiều hạng mục.

Trong đó, tổ hợp biển hồ nhân tạo có diện tích 7.200 m², kéo dài gần 500 m dưới chân 5 tòa tháp.

NobleX West Lake Ha Noi tiếp giáp đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall, có quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng

Cách đó không xa, NobleX West Lake Ha Noi tiếp giáp đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall, có quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng được Sunshine Group khởi công đầu năm nay.

Từ Ciputra, thời gian di chuyển tới Starlake tây hồ Tây qua Vành đai 2,5 khoảng 3 - 5 phút

Starlake hiện tập trung nhiều dự án thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp, trong đó có tổ hợp NobleX West Lake 2 đang chuẩn bị ra mắt

Trục tây Thăng Long cũng tập trung nhiều dự án đô thị. Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có quy mô gần 2.500 căn nhà phố, đang tăng tốc bàn giao từ quý 3 năm nay.

Từ kết nối trực tiếp giữa Ciputra và Starlake đến hướng mở rộng về phía Tây theo trục Tây Thăng Long, việc từng đoạn hạ tầng được hoàn thiện đang làm thay đổi khả năng kết nối của khu vực. Đây cũng là yếu tố tạo thêm lợi thế cho các khu đô thị và dự án bất động sản nằm dọc những trục giao thông mới.



