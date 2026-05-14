Thủ đô Vientiane (Lào) muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý cấp xã từ TP.HCM

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Lào) do ông Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane dẫn đầu đến thăm, làm việc tại TP.HCM.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường, phát triển tốt đẹp với độ tin cậy chính trị cao, hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (bên phải) tiếp xã giao ông Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane (Lào) ẢNH: THÚY LIỄU

Thông tin với đoàn, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sau hợp nhất hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM là đô thị có quy mô đặc biệt, diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người; tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác năm 2001 đến nay, quan hệ TP.HCM - Vientiane không ngừng được thúc đẩy trên nhiều mặt. Hai bên đã triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm cho ông Athsaphangthong Siphandone (bên trái) ẢNH: THÚY LIỄU

Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ủy ban Chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2026 - 2030.

Đáp lời, ông Athsaphangthong Siphandone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng bộ và lãnh đạo TP.HCM. Ông cho biết đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane. Đồng thời là lần đầu tiên ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane thăm, làm việc tại TP.HCM.

Ông Athsaphangthong Siphandone tặng quà cho Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ẢNH: THÚY LIỄU

Bí thư Thành ủy Vientiane cho biết chuyến đi mang theo tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam cũng như tình cảm gắn bó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane gửi đến TP.HCM.

Đáng chú ý, ông chia sẻ Lào đang điều chỉnh, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là các đơn vị hành chính cấp địa phương. Riêng thủ đô Vientiane được giao thành lập 33 đơn vị hành chính cấp xã, hiện đã hoàn thiện 4 đơn vị và đang nỗ lực hoàn thành trong năm nay. Vì vậy, thủ đô Vientiane mong muốn học hỏi kinh nghiệm của TP.HCM trong quản lý, điều hành đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp xã giao ẢNH: THÚY LIỄU

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các cơ quan, sở ngành phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quan hệ TP.HCM - Vientiane trở thành hình mẫu hợp tác cấp địa phương, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.