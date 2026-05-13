Chính trị

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Lào

TTXVN
13/05/2026 05:58 GMT+7

Chiều 12.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm diễn ra sau khi hai Đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội của mỗi Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ T.Ư đến địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane…, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước VN trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, "có một không hai" VN - Lào, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, và chúc đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane, Lào

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển; giữa chiến lược với hành động cụ thể. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Hà Nội - Vientiane sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt VN - Lào.

