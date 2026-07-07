Thủ đô Washington của Mỹ bất ngờ trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới

Màn trình diễn pháo hoa mừng 250 năm lập quốc Mỹ ở Washington D.C hôm 4.7 (giờ địa phương) ảnh: reuters

Pyrotecnico, công ty được Nhà Trắng thuê thực hiện chương trình bắn pháo hoa dịp 250 năm Quốc khánh Mỹ, đã bắn tổng cộng 850.000 quả pháo hoa với hy vọng tạo nên màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới vào đêm 4.7 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington.

Thế nhưng, phía chuyên gia trước đó đã cảnh báo việc kích hoạt số lượng pháo hoa khổng lồ trong vòng 40 phút theo kế hoạch có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, theo AFP ngày 7.7.

Đến tối 4.7, màn bắn pháo hoa buộc phải lùi hơn một giờ do giông bão và chỉ chính thức bắt đầu ngay trước nửa đêm.

Các trạm quan trắc không khí tại Washington bắt đầu ghi nhận chỉ số ô nhiễm tăng vào khoảng 20 giờ tối 4.7 đến từ các màn bắn pháo hoa địa phương. Tuy nhiên, nồng độ bụi mịn tăng vọt trong thời gian diễn ra màn trình diễn chính.

AFP dẫn dữ liệu thu thập từ phía thủ đô Mỹ cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 đã vượt ngưỡng 200 microgam/m3 tại một điểm quan trắc. Trong đó, PM2.5 chỉ những hạt bụi và khói có đường kính chỉ 2,5 micromét có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây tổn thương cấp tính cũng như các bệnh mạn tính.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) quy định mức phơi nhiễm tối đa đối với PM2.5 là 35 microgam/m3 trong vòng 24 giờ.

Còn theo dữ liệu của công ty Thụy Sĩ IQAir, Washington đã trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 5.7.

Trong khi đó, người phát ngôn của Kỷ lục Guinness Thế giới nói với AFP rằng tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký từ sự kiện tại Washington, nhưng hiện chưa thể xác nhận màn bắn pháo hoa vừa qua đã phá kỷ lục hay chưa.