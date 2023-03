Thủ đoạn lừa đảo mới: Đặt tiệc, nhờ nhà hàng mua rượu rồi chiếm đoạt tiền

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phát thông báo về chiêu trò lừa đảo mới, gửi đến các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng trên địa bàn tỉnh để phòng tránh.

Thông tin các nghi can lừa đảo sử dụng để tiếp cận và dụ chuyển tiền CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo đó, gần đây trên địa bàn H.Long Thành (Đồng Nai) xảy ra 2 trường hợp tội phạm lừa đảo 2 nhà hàng ăn uống bằng chiêu trò đặt tiệc, nhờ mua rượu giúp rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 7.3, chị T., quản lý nhà hàng S.T.R.G (H.Long Thành) được một người lạ mặt có tên Zalo là Văn Hiệp gửi lời kết bạn và đặt tiệc cho 30 khách.

Sau khi thống nhất món ăn, Hiệp còn đặt nhà hàng chuẩn bị rượu vang để sử dụng và đặt hàng số lượng lớn một loại nước uống hồng sâm của Hàn Quốc để làm quà tặng cho khách dự tiệc, số lượng khách tăng lên 40 người. Khi nhà hàng liên hệ nhiều nơi nhưng không tìm được nơi bán loại rượu và hồng sâm trên, thì "khách hàng" Văn Hiệp giới thiệu một cửa hàng có bán và cho số điện thoại để liên hệ.

Chị T. liên hệ, nhận báo giá rồi báo lại cho Hiệp. Đồng thời, bảo Hiệp chuyển tiền để nhà hàng mua rượu và hồng sâm theo yêu cầu vì bên cung cấp hàng bảo phải chuyển đủ tiền mới giao hàng vì là giao dịch lần đầu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hiệp đã gửi cho chị T. một hình ảnh nội dung thể hiện đã chuyển khoản thành công số tiền 350 triệu đồng vào tài khoản của chị T.

Vì chưa nhận được thông báo ngân hàng gửi đến, chị T. cẩn thận gọi đến ngân hàng hỏi thì được nhân viên ngân hàng giải thích có thể số tiền đến chậm do chuyển khoản liên ngân hàng. Trong thời điểm mày, Hiệp gọi điện liên tục thông báo khách sắp đến nhà hàng để dự tiệc, hối thúc nhà hàng chuẩn bị. Lúc này chị T. đã chuyển số tiền 350 triệu đồng cho phía cửa hàng bán rượu và hồng sâm. Tuy nhiên sau đó, chẳng có khách nào đến dự, rượu và hồng sâm đặt hàng giúp cũng không có ai mang đến. Còn "khách VIP" tên Hiệp cũng như đại diện cửa hàng hồng sâm đã chặn Zalo của chị T. đồng thời xóa kết bạn.

Cũng bằng thủ đoạn trên, vào ngày 5.3, nhà hàng ẩm thực P.N (khu Cầu Xéo, H.Long Thành) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền mua rượu giúp.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai), nhận định: "Các nghi can diễn trò lừa đảo theo kịch bản rất tinh vi, thông tin đưa ra rất logic và thuyết phục. Chúng sử dụng nhiều số điện thoại, Zalo liên tục gọi điện nhắn tin thúc giục làm cho bị hại rơi vào trạng thái tâm lý bị dồn ép và làm theo kịch bản của chúng giăng ra. Ngoài ra, các nghi can này còn làm giả thông tin đã giao dịch chuyển tiền thành công để bị hại tin tưởng".

Hiện các vụ lừa đảo bằng chiêu trò đặt tiệc nói trên đang được Công an H.Long Thành điều tra.