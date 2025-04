Thủ Đức lấy ý kiến người dân về 9 đồ án quy hoạch phân khu

UBND TP.Thủ Đức vừa chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân 34 phường trên địa bàn về 9 đồ án quy hoạch phân khu.

Việc lấy ý kiến theo hình thức trực tiếp vào sáng mai (18.4) tại 27 điểm là trụ sở phường, chủ tịch UBND các phường liên quan chủ trì hội nghị lấy ý kiến. Sau khi lấy ý kiến tại hội nghị, UBND 34 phường tiếp tục niêm yết hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các phòng ban trực thuộc, các sở ngành thuộc UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức và hội đồng thẩm định quy hoạch. Phần lớn các ý kiến đồng tình, và góp ý cụ thể cho từng phân khu.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu quy hoạch chung TP.Thủ Đức tại buổi công bố đầu tháng 2.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phạm vi 9 quy hoạch phân khu

Phân vùng số 1 diện tích khoảng 1.808 ha, thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú; được giới hạn bởi các tuyến đường Mai Chí Thọ và sông Sài Gòn, sông Rạch Chiếc.

Tính chất của phân vùng là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM, khu vực và có vị thế quốc tế; khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn; có vai trò không gian kết nối Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu TP.HCM.

Phân vùng có khu trọng điểm số 1 là trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Dự báo quy mô dân số của phân vùng đến năm 2040 khoảng 347.000 người.

Phân vùng số 2 diện tích khoảng 2.043 ha, thuộc phường Hiệp Bình Chánh và một phần các phường Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình; được giới hạn bởi đường Võ Nguyên Giáp, Vành đai 2, Quốc lộ 1 và sông Sài Gòn.

Tính chất phân vùng 2 là khu trung tâm mới của thành phố gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ thương mại; có vai trò cửa ngõ của thành phố Thủ Đức gắn với bến thủy du lịch tại Trường Thọ và đầu mối quản lý, điều tiết thoát nước mưa.

Phân vùng có khu trọng điểm số 4 là khu đô thị thương mại, văn hóa, sáng tạo, tương tác cao Trường Thọ và khu trọng điểm số 5 là khu đô thị công viên Tam Phú. Dự báo quy mô dân số của phân vùng đến năm 2040 khoảng 270.000 người.

Quy hoạch chung TP.Thủ Đức được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi vị trí kết nối trung tâm TP.HCM hiện hữu với vùng Đông Nam bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phân vùng số 3 diện tích khoảng 2.739 ha, thuộc thuộc các phường Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Thọ, Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Xuân và một phần các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước; được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, đường Vành đai 2, Quốc lộ 1 và ranh giới hành chính với tỉnh Bình Dương.

Tính chất phân vùng là khu đô thị hiện hữu gắn với đào tạo và trung tâm sản xuất, dịch vụ trung chuyển. Phân vùng có Khu trọng điểm số 6 là khu Linh Trung và khu trọng điểm số 11 là Đại học Quốc gia TP.HCM. Dự báo quy mô dân số của phân vùng đến năm 2040 khoảng 300.000 người.

Phân vùng số 4 diện tích khoảng 2.945 ha, thuộc phường Long Bình và một phần các phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ; được giới hạn bởi sông Đồng Nai, sông Tắc, rạch Trau Trảu, đường vành đai phía Đông, xa lộ Hà nội và ranh giới với tỉnh Bình Dương.

Tính chất của phân vùng là trung tâm văn hóa gắn với vui chơi giải trí của TP.HCM; trung tâm công nghiệp cảng và dịch vụ hậu cần cảng gắn với sông Đồng Nai; có vai trò khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố, kết nối với các khu vực đô thị, công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phân vùng có khu trọng điểm số 8 là khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, công viên chuyên đề, du lịch sinh thái. Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 300.000 người.

Phân vùng số 5 diện tích khoảng 3.399 ha, thuộc phường Long Phước và một phần các phường Trường Thạnh, Long Trường; được giới hạn bởi các đường Vành đai 3, đường nối Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sông Tắc, sông Đồng Nai, rạch Ông Nhiêu.

Tính chất phân vùng là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo; có vai trò là khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phân vùng có khu trọng điểm số 9 là khu công viên khoa học và công nghệ TP.HCM và khu trọng điểm số 10 là khu đô thị tri thức và công nghệ cao, công nghệ tiên tiến khu vực Long Phước - Tam Đa. Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 230.000 người.

11 trọng điểm phát triển của TP.Thủ Đức ẢNH: UBND TP.THỦ ĐỨC

Phân vùng số 6 diện tích khoảng 1.724 ha, thuộc một phần các phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Phú Hữu; được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sông Đồng Nai và rạch Ông Nhiêu.

Tính chất phân vùng là trung tâm dịch vụ cảng, công nghiệp và logistics của TP.HCM và các khu đô thị lân cận. Phân vùng có một phần khu trọng điểm số 2 là khu công nghiệp, logistics, đô thị Cát Lái - Trương Văn Bang. Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 130.000 người.

Phân vùng số 7 diện tích khoảng 1.748 ha, thuộc phường Bình Trưng Tây và một phần các phường An Khánh, An Phú, Phú Hữu, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Phước Long B, Thạnh Mỹ Lợi; được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Mai Chí Thọ và sông Sài Gòn.

Tính chất phân vùng là trung tâm thành phố Thủ Đức hiện hữu; không gian kết nối các khu vực động lực của thành phố gồm cảng và trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Phân vùng có một phần khu trọng điểm số 2, dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 300.000 người.

Phân vùng số 8 diện tích khoảng 1.382 ha, thuộc các phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và một phần các phường An Phú, Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu; được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 2.

Tính chất phân vùng này là trung tâm thể dục thể thao của TP.HCM, có vai trò là khu liên hợp thể dục thể thao cấp quốc gia; trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí của thành phố Thủ Đức; khu đô thị phát triển mới đan xen với các khu hiện hữu.

Phân vùng có một phần khu trọng điểm số 3 là khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 253.000 người.

Phân vùng số 9 diện tích khoảng 3.135 ha, thuộc các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần các phường Phước Long B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu; được giới hạn bởi các tuyến đường Vành đai 2, xa lộ Hà Nội, đường nối Vành đai 3, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tính chất phân vùng là trung tâm sản xuất công nghệ cao và các khu đô thị phụ cận; khu đô thị phát triển mới đan xen với các khu hiện hữu. Phân vùng có khu trọng điểm số 7 là Khu Công nghệ cao TP.HCM. Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 350.000 người.