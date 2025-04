TP.HCM sáp nhập phường: TP.Thủ Đức chính thức trình đề án còn 12 phường

Ngày 17.4, UBND TP.Thủ Đức trình UBND TP.HCM đề án sáp nhập phường trên địa bàn. TP.Thủ Đức rộng hơn 211 km2, dân số gần 1,4 triệu dân, hiện có 34 phường và 644 khu phố.

Theo đề án, TP.Thủ Đức sáp nhập còn 12 phường, giảm 22 phường, tương ứng tỷ lệ 64,7%. UBND TP.Thủ Đức đánh giá đây là việc cần thiết nhằm điều chỉnh lại diện tích tự nhiên, địa giới hành chính và quy mô dân số phù hợp với quy định hiện hành.

Việc sáp nhập phường góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn...

TP.Thủ Đức đề nghị UBND TP.HCM xem xét, có chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường dôi dư sau khi sáp nhập phường.

TP.Thủ Đức giảm từ 34 phường còn 12 phường ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông thành phường Hiệp Bình, rộng hơn 16 km2, dân số hơn 191.000 người.

Sáp nhập phường Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú thành phường Tam Bình, rộng 10,7 km2, dân số hơn 146.000 người.

Sáp nhập phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, một phần Linh Tây và phần còn lại của Linh Đông thành phường Thủ Đức, rộng 8,8 km2, dân số hơn 120.000 người.

Sáp nhập phường Linh Trung, Linh Xuân và phần còn lại của Linh Tây thành phường Linh Xuân, rộng 12,3 km2, dân số hơn 153.000 người.

Sáp nhập phường Long Bình và một phần phường Long Thạnh Mỹ thành phường Long Bình, rộng hơn 29,4 km2, dân số hơn 100.000 người.

Sáp nhập phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B thành phường Tăng Nhơn Phú, rộng hơn 16,5 km2, dân số hơn 181.000 người.

Sáp nhập phường Phước Bình, Phước Long A và Phước Long B thành phường Phước Long, rộng hơn 9,2 km2, dân số hơn 123.000 người.

Sáp nhập phường Long Phước và Trường Thạnh thành phường Long Phước, rộng 34,3 km2, dân số gần 47.000 người.

Sáp nhập phường Long Trường và Phú Hữu thành phường Long Trường, rộng khoảng 24,5 km2, dân số hơn 71.000 người.

Sáp nhập phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thành phường An Khánh, rộng hơn 15,3 km2, dân số hơn 73.000 người.

Sáp nhập phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và phần còn lại của An Phú thành phường Bình Trưng, rộng 14,8 km2, dân số hơn 108.000 người.

Cuối cùng, sáp nhập phường Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi thành phường Cát Lái, rộng 19,6 km2, dân số hơn 56.000 người.