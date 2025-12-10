Thu giữ ma túy cực độc Fentanyl khi bắt ổ nhóm có súng và lựu đạn

Trưa 10.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa chủ trì triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn tại Hà Nội.

Theo đó, đêm 23.11, khi cảnh sát ập vào căn nhà trong một con ngõ trên đường Bạch Đằng (P.Hồng Hà, Hà Nội) thì các đối tượng bên trong cố thủ, dùng súng bắn trả. Cảnh sát phải dùng lựu đạn khói, phá 3 lớp cửa để bắt giữ các đối tượng.

Súng đạn thu giữ của nhóm tội phạm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều loại ma túy khác nhau, trong đó có 6 lọ ma túy cực độc Fentanyl. Khám xét nhà đối tượng liên quan, cảnh sát thu giữ thêm 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá.

Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú Hà Nội) được xác định là người cầm đầu, khai nhận để tạo cảm giác mạnh hơn khi chơi ma túy nên đã mua 10 lọ ma túy Fentanyl với giá hơn 7 triệu đồng. Tuấn đã dùng hết 4 lọ, còn 6 lọ thì bị thu giữ.

Fentanyl độc hơn heroin 50 lần

Theo C04, Fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid (nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện). Fentanyl giảm đau rất mạnh, gấp 50 lần heroin nên dùng khi điều trị bệnh phải có kiểm soát, kê theo đơn.

Giống các opioid khác như morphin hay heroin, fentanyl tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn và giảm đau, nhưng kèm theo các tác dụng phụ nguy hiểm như lú lẫn, buồn ngủ, đặc biệt là suy hô hấp. Khi quá liều, người dùng có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê, da lạnh và ẩm, cơ thể tím tái rồi tử vong do ngừng thở.

Cảnh sát thu 6 lọ ma túy Fentanyl ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đặc tính của Fentanyl, tội phạm thường trộn lẫn chất này với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng cảm giác mạnh khi dùng ma túy. Fentanyl và các chất dẫn xuất của nó có độc tính rất mạnh nên nguy cơ gây tử vong cao hơn nhiều so với heroin. Bởi vậy Fentanyl và một số dẫn xuất của nó được đưa vào bảng I - danh mục cần kiểm soát theo Công ước quốc tế 1961 của Liên Hiệp Quốc.



C04 cho hay, Fentanyl gây nghiện mạnh và là nguyên nhân làm tử vong hàng đầu ở Mỹ và một số nước do dùng quá liều. Chỉ với một lượng rất nhỏ khoảng 2 mg Fentanyl, tương đương kích thước 5 đến 7 hạt muối, cũng có thể gây tử vong do suy hô hấp.

Từ năm 2012, Fentanyl bắt đầu lan rộng như một loại ma túy đường phố ở Mỹ, thay thế heroin và thuốc giảm đau được kê đơn và trở thành loại thuốc gây nghiện nguy hiểm nhất.

Chỉ trong 12 tháng tính đến tháng 10.2024, Fentanyl đã cướp đi sinh mạng hơn 52.000 người tại Mỹ, tương đương với 150 người chết mỗi ngày.

Do độc tính cực mạnh, Fentanyl có thể gây nhiễm độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong qua tiếp xúc ngoài da, hít hoặc nuốt phải, C04 yêu cầu quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng cần đảm bảo tuyệt đối an toàn.