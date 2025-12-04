Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Thu Hà Nội trong bản tình ca mới của Lê Bá Thường

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/12/2025 16:34 GMT+7

Trời thu Hà Nội không chỉ khắc họa cảnh sắc mùa thu mà còn mở ra không gian cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng, mang hơi thở thanh bình của đất trời chuyển mùa.

Giai điệu bài hát Trời thu Hà Nội được xây dựng du dương, chậm rãi, như bước chân lãng đãng của người lữ khách quanh hồ Gươm. Sự nồng nàn không đến từ những đoạn cao trào mà từ sự tinh tế trong cách gieo từng nốt nhạc.

Thu Hà Nội trong bản tình ca mới của Lê Bá Thường- Ảnh 1.

Ca khúc Trời thu Hà Nội được thể hiện bởi ca sĩ Phúc Lâm

ẢNH: NVCC

Với vốn ngôn ngữ giàu hình ảnh và sự quan sát tinh tế, nhạc sĩ Lê Bá Thường tái hiện Hà Nội bằng những hình ảnh quen thuộc nhưng giàu sức gợi: "cơn gió heo may", "lá thu vàng rơi khẽ", "hồ Gươm soi bóng". 

Sự giao thoa giữa cảnh và tình được bộc lộ qua những đoạn so sánh: "Cơn gió heo may đến, ngỡ là môi hôn mềm". Câu hát vừa giàu chất thơ, vừa gợi nên sự lãng mạn đậm mùa thu. Đặc biệt bài hát được trình bày bởi ca sĩ Phúc Lâm, một ca sĩ có giọng hát rất truyền cảm và là người con của Hà Nội, đã góp phần đưa ca khúc chạm đến cảm xúc của người nghe.

Lê Bá Thường không xuất thân từ môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Anh chỉ tham gia khóa học sáng tác ngắn hạn tại Hội Âm nhạc TP.HCM nhưng lại sở hữu hơn 50 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Cuối năm 2024, anh chính thức được Hội Âm nhạc kết nạp, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình nghệ thuật nhiều cảm hứng. 

