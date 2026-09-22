Thủ hiến bang Tây Úc ngưỡng mộ quy mô và tiến độ siêu sân bay Long Thành

Sau khi tham quan thực tế và nghe giới thiệu tổng quan, ông Roger Cook bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quy mô và những thành tựu ấn tượng mà ACV nói chung, Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành nói riêng đã đạt được trong quá trình triển khai dự án.

Ông Roger Cook, Nghị sĩ Hạ viện, Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, Du lịch, Thương mại và Đầu tư bang Tây Úc (thứ 2 từ trái qua) thực địa công trường sân bay Long Thành

Thủ hiến bang Tây Úc nhận định, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cảng HKQT Long Thành sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, trong đó có nước Úc.

Ông Roger Cook khẳng định Cảng HKQT Long Thành là hình mẫu lý tưởng để Tây Úc tham khảo trong định hướng và phát triển sân bay Perth trong tương lai. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng ACV sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Tây Úc ngày càng phát triển sâu rộng.

Ông Roger Cook khẳng định, Cảng HKQT Long Thành là hình mẫu lý tưởng để Tây Úc tham khảo trong định hướng và phát triển sân bay Perth trong tương lai ẢNH: ACV

Siêu sân bay Long Thành hiện đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành khai thác thương mại tháng 12 tới. Thời gian qua, hàng loạt hãng hàng không và tổ chức quốc tế lớn đã liên tiếp cử các đoàn công tác cấp cao tới khảo sát trực tiếp đại công trường Long Thành để đánh giá hạ tầng, quy trình vận hành và chuẩn bị cho kế hoạch mở đường bay mới.

Đơn cử, đoàn công tác của hãng All Nippon Airways (ANA - Nhật Bản) do Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á dẫn đầu đã tới tìm hiểu toàn diện hạ tầng từ nhà ga, đường cất hạ cánh 23L cho đến khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Đại diện hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc - Korean Air - cũng đã thực hiện chuyến làm việc chi tiết tại công trường. Hãng đặc biệt chú ý đến hạ tầng vận chuyển hàng hóa (cargo) và nhà ga hành khách. Với lượng hàng hóa dự báo đạt hàng chục ngàn tấn/năm tại Việt Nam, Korean Air xem Long Thành là mắt xích chiến lược để mở rộng mạng bay chở hàng lẫn hành khách.

Theo thống kê, đã có khoảng 34 hãng hàng không quốc tế chủ động làm việc, tìm hiểu hạ tầng và bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác tại Long Thành. Bên cạnh đó, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng tham gia sâu vào việc phối hợp xây dựng các phương án vận hành thương mại.

Về phía nội địa, các đại diện lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đều đã chốt phương án dịch chuyển đường bay, đăng ký quầy thủ tục và cam kết đưa các chuyến bay quốc tế về đây ngay trong giai đoạn đầu.