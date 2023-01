Thủ hiến bang Úc 'hổ thẹn' vì từng mặc quân phục Đức Quốc xã dịp sinh nhật

Thủ hiến Perrottet cho hay đã nhanh chóng thú nhận việc này sau khi nhận một cuộc gọi điện thoại từ một đồng nghiệp trước đó hai ngày.

“Khi tôi 21 tuổi, tôi tổ chức tiệc sinh nhật có hóa trang. Tôi đã mặc quân phục Đức Quốc xã”, ông Perrottet nói trước báo giới.

“Tôi vô cùng hổ thẹn về điều đó và tôi thật sự xin lỗi vì sự tổn thương và nỗi đau bản thân gây ra cho những người dân của bang (New South Wales), đặc biệt là cộng đồng Do Thái, những người sống sót sau nạn Đức Quốc xã diệt chủng người Do Thái, các cựu quân nhân và gia đình của họ”, AFP dẫn lời vị thủ hiến.

“Tôi thật sự xin lỗi vì quyết định tồi tệ đó”, ông nói. “Đó là gánh nặng mà tôi phải mang theo suốt cuộc đời mình”, ông nói tại cuộc họp báo.





Ông Perrottet, 40 tuổi, giải thích rằng lúc đó ông còn quá ngây thơ và không hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành động này.

Ước tính có khoảng 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong nạn diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã.