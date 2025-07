Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng Cancivita của Công ty Hương Hoàng

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần không phù hợp công bố

Cục An toàn thực phẩm ( Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng với 5 hành vi, trong đó có hành vi sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường thực phẩm (sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT, số lô LSX 01.02.25; NSX 12.02.25; HSD: 11.02.28; và số lô 01.06.23; NSX 02.06.23; HSD 01.06.26) không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Các tỉnh, thành giám sát thu hồi 2 lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe đưa thêm thành phần không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố ẢNH: VFA.GOV.VN

Theo Cục An toàn thực phẩm, Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng đưa thêm một số thành phần (dầu cọ, lecithin, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, titan dioxyd, tatrazine lake, tatrazine) với 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cancivita D3-GT nêu trên, không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng sản xuất; Công ty CP dược phẩm Gia Thuận, địa chỉ: Phố Hồ, TX.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là Phố Hồ P.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) công bố sản phẩm; Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm số 2375/2019/ĐKSP ngày 12.3.2019.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Ban Quản lý ATTP TP.Đà Nẵng, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành giám sát, thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên tại địa bàn, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.