Thu hồi 27.400 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Ngày 12.12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS và theo dõi thi hành án hành chính.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHÚC BÌNH

Kết quả cho thấy, năm 2025, khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ.

Các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong 576.884 việc, đạt 84,27%. Về tiền, đã thi hành xong hơn 150.000 tỉ đồng, tăng gần 33.500 tỉ đồng so với năm 2024, đạt 56,62%.

Riêng về thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, đã thi hành xong hơn 27.400 tỉ đồng, tăng hơn 5.200 tỉ đồng. THADS trong tín dụng, ngân hàng cũng có nhiều chuyển biến, đã thi hành xong 6.484 việc, thu đạt hơn 36.900 tỉ đồng, tăng 20,82%.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, năm qua đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đất nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời có nhiều vụ án rất phức tạp như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC…, với hàng ngàn bị hại và người liên quan.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song công tác THADS đã đạt kết quả rất tốt, cao hơn năm 2024 cả về số việc và số tiền. Thông qua hàng trăm ngàn tỉ đồng thu về cho ngân sách hoặc trả lại cho bị hại, THADS đã góp phần mang lại niềm tin, công lý, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Khẳng định năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp, hệ thống cơ quan THADS tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp với các địa phương; xác định trách nhiệm trong công tác thi hành án, không để lực lượng THADS đơn phương thực hiện.

Quốc hội mới đây đã thông qua luật THADS (sửa đổi), do đó cần xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung hoàn thiện thể chế, nhất là các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Phó thủ tướng cũng lưu ý việc thi hành các bản án, quyết định hành chính chưa cao, cần mổ xẻ nguyên nhân, đưa ra giải pháp, tránh tình trạng "người dân kiện Nhà nước thua, nhưng cuối cùng thi hành án chúng ta lại không gương mẫu".