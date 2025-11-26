Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo quan trọng về chi tiền

Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả đợt 5 vụ án Trương Mỹ Lan

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa có thông báo kết quả tổ chức thi hành án đợt 5 trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm theo bản án hình sự sơ thẩm số 504 ngày 17.10.2024 và bản án phúc thẩm số 259 ngày 21.4.2025.

Theo Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699 ngày 16.6.2025 có nội dung: "Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 đồng, trong đó bao gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thu giữ số tiền 1.461 tỉ đồng; Thi hành án dân sự TP.HCM trực tiếp thu được 6.002 tỉ đồng.

Ngày 25.6.2025 và ngày 15.7.2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỷ lệ 24,81%. Ngày 17.7.2025, thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền hơn 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ theo tỷ lệ 2,4553%.

Ngày 15.8.2025, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20.8.2025, đã thực hiện thanh toán số tiền hơn 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Bên cạnh đó, ngày 26.9.2025, Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả đợt 4 số tiền hơn 299 tỉ đồng cho 42.313 trái chủ theo tỷ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án; thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo quan trọng về chi tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Hơn 42.000 trái chủ tiếp tục nhận tiền thi hành án

Sau 4 đợt chi trả, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 205,71 tỉ đồng. Ngày 26.11.2025, đã thực hiện chi trả đợt 5 cho 42.451 trái chủ theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án.

Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 657 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Về quy định phí thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đợt 1 không thu phí do các khoản tiền thu được trong thời gian tự nguyện thi hành án; đợt 2 thu phí theo quy định.

Riêng đợt 3 và 4 tạm thời chưa thu phí do nhận nhiều kiến nghị xem xét không thu phí, cơ quan đã báo cáo và xin ý kiến thẩm quyền xem xét.

Đợt 5, Thi hành án dân sự TP.HCM thực hiện thu phí theo Điều 60 luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216, đồng thời thu phí thi hành án bổ sung cho đợt chi trả lần 3 và 4.

Tiếp tục xử lý tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm (2 giai đoạn). Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống. Bên cạnh đó, cần theo dõi thông tin tại các kênh chính thức của Thi hành án dân sự TP.HCM và tránh tụ tập đông người để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng hoặc nhận thông tin sai lệch.

Cơ quan thi hành án đang tập trung toàn bộ lực lượng nhằm nhanh chóng tổ chức thi hành bản án, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.