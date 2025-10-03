Thi hành án hơn 150.000 tỉ, nhiều vụ 'quy mô chưa từng có'

Cục Quản lý thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp, vừa có thông tin về kết quả THADS trong năm 2025.

Tính đến nay đã thi hành xong hơn 577.000 việc, vượt 0,35% chỉ tiêu được Quốc hội giao; số tiền đã thi hành xong là hơn 150.000 tỉ đồng, vượt 4,23% chỉ tiêu được giao.

Vụ án Trương Mỹ Lan với "quy mô chưa từng có" về thi hành án dân sự ẢNH: T.N

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS, cho hay kết quả trên là nỗ lực vượt bậc của toàn bộ hệ thống THADS trên cả nước.

Năm qua, số vụ việc thụ lý về việc và tiền đều tăng hơn so với năm 2024. Nhiều đại án có quy mô chưa từng có, điển hình như vụ Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm với trên 43.000 bị hại, giá trị thi hành hơn 50.000 tỉ đồng cùng hàng nghìn bất động sản phải xử lý.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đòi hỏi tái thiết lập cơ chế phối hợp, trong khi gần 1.000 chấp hành viên đã nghỉ theo Nghị định số 178/2024, gây thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực.

Để khắc phục khó khăn, Bộ Tư pháp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm lãnh đạo tại 34 THADS tỉnh, thành phố, đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động dôi dư.

Hệ thống THADS cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hàng loạt giải pháp như hệ thống biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, xử lý văn bản qua trục liên thông, thông báo qua VNeID, tăng cường sử dụng chữ ký số…

Bộ Tư pháp đánh giá, việc vận hành mô hình cơ quan THADS một cấp, bỏ khâu trung gian đã giúp bộ máy cơ quan THADS ở địa phương tinh gọn, quản lý tập trung, cơ cấu lại nguồn nhân lực. Nhờ đó, hiệu quả chỉ đạo được nâng lên rõ rệt, quy trình xử lý được rút ngắn, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực.

So với năm 2015, hiện số việc phải thi hành tăng hơn 33,36%, số tiền phải thi hành tăng tới 476,79%, trong khi toàn hệ thống tinh giảm gần 1.400 biên chế.

Chỉ trong tháng 7 và 8.2025, do gần 1.000 chấp hành viên nghỉ chế độ, mỗi chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc, tương ứng với 235,4 tỉ đồng. Áp lực công việc rất nặng nề, nhiệm vụ năm 2026 sẽ là thách thức lớn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, bộ này đã quán triệt định hướng hành động rõ ràng. Trong đó, khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý; quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2026, không để xảy ra tư tưởng "nghỉ xả hơi" sau khi kết thúc năm công tác 2025.

Đồng thời, tổ chức tuyển dụng công chức, thi tuyển chấp hành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thi hành án.

Song song với đó là xây dựng dự án luật THADS (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, khóa XV với nhiều đổi mới về quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí tổ chức thi hành án…