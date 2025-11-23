TP.HCM: Cập nhật mới nhất siêu dự án 'tứ giác Bến Thành' và IFC One Saigon

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật tiến độ, tình trạng pháp lý và thời gian tái khởi động của 2 siêu dự án đình trệ nhiều năm ở trung tâm TP.HCM: IFC One Saigon và One Central HCM (The Spirit of Saigon, hay dự án "tứ giác Bến Thành").

Đây đều là các tổ hợp cao ốc quy mô lớn, từng nhiều lần ngừng thi công, ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo khu vực lõi trung tâm.

Bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư hoàn thành tòa nhà IFC One Saigon

Dự án cao ốc văn phòng - trung tâm thương mại - căn hộ cho thuê IFC One Saigon ở 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Theo ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch và đầu tư (Sở Xây dựng TP.HCM), công trình được cấp phép xây dựng bởi Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C. Tuy nhiên, dự án đã ngừng thi công từ năm 2012 đến nay.

Liên quan đến dự án, UBND TP.HCM có Văn bản số 8470 (ngày 15.10.2025) và phiếu chuyển số 2998 (ngày 10.10.2025) về đơn của bà Trương Mỹ Lan đến Sở Xây dựng, giao Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, giải quyết thẩm quyền.

Hiện, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp các sở, ngành để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM giải quyết theo quy định.

Dự án IFC One Saigon được khởi công từ năm 2008, với tổng vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, diện tích khu đất 6.672 m2.

Thiết kế ban đầu gồm 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao khoảng 185 mét, dự kiến hoàn thành năm 2009 và từng được kỳ vọng trở thành tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM thời điểm đó.

Tuy nhiên, khi phần thô đạt khoảng 80%, công trình rơi vào đình trệ và bị bỏ hoang từ năm 2012. Sau đó, dự án bị thu giữ để xử lý nợ.

Năm 2021, dự án xuất hiện hy vọng hồi sinh khi Công ty CP đầu tư và phát triển Viva Land, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, được giới thiệu là đơn vị phát triển mới và đổi tên thương mại thành IFC One Saigon.

Đến tháng 8.2022, công trình có dấu hiệu thi công trở lại, chủ yếu thay kính mặt ngoài nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, phần nội thất vẫn chưa triển khai do dự án đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ và tiếp tục "đứng bánh" đến nay.

Siêu dự án Tứ giác Bến Thành

Dự án phức hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn 6 sao One Central HCM (The Spirit of Saigon), tọa lạc trên khu đất "kim cương" tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền: Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (ở phường Bến Thành, quận 1 cũ).

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư theo Giấy phép xây dựng số 100 và Phụ lục điều chỉnh số 14132 của Sở Xây dựng TP.HCM.

Sau đó, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5210, chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Ngày 16.10.2025, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2973 về điều chỉnh dự án, qua đó gia hạn tiến độ thêm 48 tháng. Sở Xây dựng TP.HCM cũng cấp phụ lục giấy phép xây dựng số 14 (ngày 10.11.2025) điều chỉnh các nội dung trước đó.

Toàn cảnh khu đất dự án tứ giác Bến Thành nhìn từ trên cao, nằm giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy hoạch, dự án The Spirit of Saigon gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn và diện tích toàn khu 8.600 m2.

Dự án từng thi công phần hầm giai đoạn 2012 - 2013 nhưng sau đó dừng lại. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn.

Đến ngày 11.11.2025, Công ty TNHH Sài Gòn Glory thông báo khởi động trở lại dự án "tứ giác Bến Thành".