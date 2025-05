Thu hồi lô mỹ phẩm Hanayuki Conditioner, chai 300 gam

N gừng ngay kinh doanh, sử dụng lô mỹ phẩm vi phạm chất lượng

Hôm nay 24.5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có Công văn 1407/ QLD-MP (sau đây ghi tắt là Công văn 1407) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Conditioner, chai 300 gam, trên nhãn ghi: số tiếp nhận phiếu công bố: 794/24/CBMP-ĐN, số lô 0010125, NSX 050125, HD: 040127.

Lô mỹ phẩm Hanayuki vi phạm chất lượng ẢNH: H.K

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (địa chỉ: tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5, TP.HCM); Công ty TNHH EBC Group (địa chỉ: đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sản xuất.

Lý do thu hồi lô sản phẩm là mẫu kiểm nghiệm có chứa 2-phenoxyethanol, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group, Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai phải khẩn trương thực hiện việc thu hồi lô sản phẩm Hanayuki Conditioner, chai 300 gam, vi phạm chất lượng nêu trên; gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý dược trước ngày 15.6.2025.

Tại Công văn 1407, Cục Quản lý dược tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group và Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Lý do tạm dừng: trong 8 mẫu sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất, có liên tiếp 3 mẫu vi phạm chất lượng (2 mẫu vi phạm có chứa thành phần 2-phenoxyethanol, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố, trong đó 1 mẫu đồng thời không đạt chỉ tiêu chất lượng vi sinh; 1 mẫu có chỉ số chống nắng (SPF) thấp hơn rất nhiều so với chỉ số ghi trên nhãn sản phẩm).

Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty trên khẩn trương, nghiêm túc tuân thủ thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm chất lượng; rà soát chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm của tất cả các lô mỹ phẩm đã sản xuất. Chỉ được đưa ra lưu thông các lô sản phẩm mỹ phẩm đạt yêu cầu.

Đồng thời, giải trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan công an

Tại Công văn 1407, Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai giám sát Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group, Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm Hanayuki Conditioner không đáp ứng quy định nêu trên.

Thực hiện kiểm tra 2 công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, tập trung làm rõ việc công bố sản phẩm, xác định chỉ số SPF và ghi nhãn chỉ số SPF của sản phẩm mỹ phẩm chống nắng vi phạm.

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.