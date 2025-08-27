Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm kem nghệ E150 'giúp hết mụn'

Kem nghệ hướng dẫn không phù hợp công dụng mỹ phẩm

Ngày 27.8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận PCB 287/22/CBMP-BN, số lô: 01, NSX: 020124; HD: 01.2029.

Sản phẩm bị thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng ẢNH: DAV.GOV.VN

Sản phẩm bị thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố: "cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "vitamin E thiên nhiên"; nhãn hộp có ghi: "hết thâm"; nhãn tuýp ghi: "giúp hết mụn", "hết rạn da, hết các vết thâm nám".

Sản phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ tại cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giám sát Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm

Cục Quản lý dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa, hộp 1 tuýp 5g, số tiếp nhận PCB: 002220/20/CBMP-HCM; số lô 0010724; NSX 160724; HD 160727.

Lý do thu hồi: nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố: "kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt", "sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong đốt", "có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da".

Sản phẩm do Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (địa chỉ tại P.Long Phước, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.