Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm kem nghệ E150 'giúp hết mụn'

Liên Châu
Liên Châu
27/08/2025 18:57 GMT+7

Cục Quản lý dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm Kem nghệ E150 hộp 1 tuýp 20g và Sofpaifa hộp 1 tuýp 5g, do hướng dẫn sử dụng, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của mỹ phẩm.

Kem nghệ hướng dẫn không phù hợp công dụng mỹ phẩm

Ngày 27.8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận PCB 287/22/CBMP-BN, số lô: 01, NSX: 020124; HD: 01.2029.

- Ảnh 1.

Sản phẩm bị thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng

ẢNH: DAV.GOV.VN

Sản phẩm bị thu hồi do nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố: "cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "vitamin E thiên nhiên"; nhãn hộp có ghi: "hết thâm"; nhãn tuýp ghi: "giúp hết mụn", "hết rạn da, hết các vết thâm nám".

Sản phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (địa chỉ tại cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giám sát Công ty TNHH Tân Hà Lan, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định; kiểm tra  việc chấp hành các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm

Cục Quản lý dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa, hộp 1 tuýp 5g, số tiếp nhận PCB: 002220/20/CBMP-HCM; số lô 0010724; NSX 160724; HD 160727.

Lý do thu hồi: nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố: "kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt", "sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong đốt", "có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da".

Sản phẩm do Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (địa chỉ tại P.Long Phước, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Phó cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế Tạ Mạnh Hùng vừa ký ban hành Công văn số 7856/QLD-MP gửi các sở y tế và Công ty CP thương mại dược phẩm Quang Minh (địa chỉ tại P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngừng ngay kinh doanh, sử dụng 5 mỹ phẩm trên toàn quốc

Khám phá thêm chủ đề

kem nghệ E150 đình chỉ lưu hành Thu hồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận