Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em chứa methylparaben

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em 150 ml. Sản phẩm bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố 2083/22/CBMPHCM; số lô 0426230724; ngày sản xuất 23.7.2024 và hạn sử dụng 23.7.2027.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi toàn quốc, ngưng ngay sử dụng lô nước súc miệng không đáp ứng quy định ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Ellie (địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM).

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở An toàn thực phẩm TP.HCM) lấy mẫu kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần Ellie phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em chai 150 ml không đáp ứng quy định và báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 20.9.2025.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của sản phẩm.

Đồng thời, kiểm tra Công ty cổ phần Ellie trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thông báo ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng trên địa bàn lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml nêu trên; thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.