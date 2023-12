Thu hút đầu tư xanh: Lọc công nghệ thay vì lọc ngành

Áp dụng công nghệ giúp nhà máy giấy giảm 24.500 tấn CO2

Tại nhà máy KOA sản xuất giấy làm thùng carton, khi tái chế để biến giấy cũ thành thùng carton phải sử dụng nhiều nước, năng lượng và nhiên liệu. Đây là một trong những ngành được đánh giá dễ gây ô nhiễm môi trường, phát thải nhiều khí CO 2 . Chính vì vậy, công ty phải đưa ra nhiều giải pháp để giảm ô nhiễm, giảm phát thải. Đó là hạn chế hết mức tiêu thụ năng lượng, sử dụng công nghệ, dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản. Nhà máy KOA cũng sử dụng khí gas làm nhiên liệu thay vì than. Việc này giúp giảm phát thải khí nhà kính rất lớn. Bên cạnh đó, lượng rác thải ra hằng năm của nhà máy khoảng 38.000 tấn, được tận dụng làm nguyên liệu để tận thu nhiệt. Nhiệt phát ra dùng để làm năng lượng cho quá trình sản xuất qua đó giảm phát thải khí nhà kính. Với giải pháp này hằng năm giúp giảm 24.500 tấn CO 2 (tương đương) phát thải ra môi trường. Hiện lượng phát thải của nhà máy chỉ còn khoảng 100 tấn CO 2 .

Từ năm 2024 nhà máy sẽ sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời để thay thế nguồn điện năng hiện tại. Đến năm 2030 không dùng khí gas mà dùng khí hydro.

Ông Shimada Takahiro (Tổng giám đốc Công ty Kraft of Asia Paperboard & Packaging)