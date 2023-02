Thủ khoa khối C chia sẻ bí quyết ôn thi đạt điểm cao cho học sinh THPT

Đối với tôi bí quyết để đạt được điểm cao những môn khối C, thường tôi có thói quen rằng là gạch ý và tạo nó thành những sơ đồ tư duy. Khi mình học mình sẽ không cần học thuộc quá nhiều và bị lẫn lộn kiến thức.

Đây là những bí quyết ôn thi để đạt được điểm cao do Phan Thị Hương, thủ khoa khối C toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 chia sẻ với các bạn học sinh trong chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 25, do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường ĐH Việt Đức, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Phan Thị Hương là thủ khoa khối C toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 với số điểm ngữ văn 9,25, lịch sử 9,75 và địa lý 9,75 chia sẻ nhiều bí quyết ôn thi hấp dẫn cho các bạn học sinh THPT tại Bình Dương. VŨ ĐOAN

Với số điểm thi ngữ văn 9,25, lịch sử 9,75 và địa lý 9,75, hiện Hương là sinh viên năm 2, khoa Báo chí truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) và được chọn làm khách mời giao lưu của chương trình.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023, học sinh các trường THPT ở Bình Dương có cơ hội trao đổi với đại diện của hơn 50 trường ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT cùng thủ khoa, chuyên gia về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kỳ thi đánh giá năng lực, phương thức xét tuyển và nhu cầu nhân lực. Từ đó, chương trình giúp học sinh lớp 12 có thêm thông tin để cân nhắc và lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực.

Học sinh các trường THPT ở Bình Dương tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2023. ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngoài ra, các hoạt động như múa, hát, trình diễn sản phẩm, các trò chơi đố vui nhận thưởng… càng khiến cho không khí càng thêm vui nhộn và được học sinh hưởng ứng nhiệt tình.