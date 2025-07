Thủ khoa khối C Đà Nẵng: Học văn bằng đam mê, yêu sử bằng cả trái tim

" Không tin vào mắt mình"

Đạt 29,5 điểm, trong đó có 2 điểm 10 tuyệt đối, em Lê Khánh Nguyên, lớp 12/6 chuyên văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (P.Hội An Tây, Đà Nẵng - trước đây là TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của TP.Đà Nẵng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngay khi biết kết quả thi, Khánh Nguyên xúc động: "Em thật sự bất ngờ vì điểm số cao hơn cả dự tính. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng khi thấy 3 con số gần như tuyệt đối hiện lên, em vẫn không tin vào mắt mình".

Chân dung Lê Khánh Nguyên (lớp 12/6 chuyên văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông), thủ khoa khối C của TP.Đà Nẵng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

ẢNH: NVCC

Kể lại hành trình luyện thi "kỹ luật thép" của mình, Nguyên cho biết kỳ nghỉ hè năm lớp 11, thay vì vui chơi như bao bạn bè, Nguyên đã lên thời khóa biểu ôn luyện kỹ lưỡng cho 3 môn khối C.

Mỗi ngày Nguyên tự chia thời gian thành những "ca học". Cụ thể, sáng học trên lớp, trưa nghỉ ngơi, chiều ôn môn địa lý, tối dành cho lịch sử. Môn văn được Nguyên học vào 3 giờ sáng mỗi ngày. "Lúc đêm khuya, em cảm thấy đầu óc tỉnh táo và sáng tạo nhất để học môn em yêu thích", Nguyên kể.

Cách học của Nguyên không chỉ dừng ở việc luyện đề hay học thuộc. Ở môn văn, Nguyên thường xuyên cập nhật tin tức, đọc báo, xem thời sự để đưa chất liệu thực tiễn vào bài viết nghị luận. Với lịch sử, thay vì chỉ học các mốc thời gian, Nguyên sẽ tập trung vào phân tích bản chất sự kiện, rút ra thông điệp và bài học lịch sử. Còn với địa lý, môn học được Nguyên đánh giá là "khó nhằn nhất", Nguyên chọn cách học theo chủ đề, luyện phân tích bảng số liệu, biểu đồ và liên hệ thực tế xã hội.

"Lịch sử như một dòng chảy sống động, giúp em hiểu sâu sắc về quá khứ và hình thành lòng tự hào dân tộc. Mỗi sự kiện không chỉ là ngày tháng mà còn ẩn chứa nhiều bài học về con người, tinh thần và giá trị lịch sử", Nguyên chia sẻ.

Khánh Nguyên chụp ảnh cùng gia đình trong lễ trưởng thành lớp 12 ẢNH: NVCC

Ước mơ là giáo viên ngữ văn

Với thành tích ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đáng ngưỡng mộ, Khánh Nguyên dự định đăng ký ngành sư phạm ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Ước mơ làm cô giáo văn đã được em ấp ủ từ những năm đầu cấp 3, được nuôi dưỡng bằng tình yêu văn chương và mong muốn truyền cảm hứng đến thế hệ sau.

"Em mong mình sẽ trở thành một giáo viên nhiệt huyết, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm yêu thích học văn trong học sinh. Bởi văn học không chỉ là môn thi mà còn là hành trang bồi dưỡng tâm hồn cho nhiều thế hệ", Nguyên tâm sự.

Cô Lê Thị Ngọc Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/6 chuyên văn, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông không giấu được niềm tự hào sau khi cô học trò đạt thành tích cao trong kỳ thi.

"Khánh Nguyên là học sinh rất chăm ngoan, có năng khiếu văn chương và đặc biệt em luôn có tinh thần cầu tiến trong học tập. Em nhạy cảm với cái đẹp trong văn học và học văn bằng tình yêu thật sự, không chỉ vì điểm số", cô Trâm nhận xét.

Cô Trâm cho biết đây là khóa đầu tiên cô làm chủ nhiệm, và điều may mắn là cả lớp đều đạt thành tích cao.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Khánh Nguyên đã được đền đáp bằng thành tích thủ khoa khối C đầy ấn tượng ẢNH: NVCC

Đánh giá về chương trình giáo dục phổ thông mới, cô Trâm cho rằng sự đổi mới trong nội dung và phương pháp giảng dạy đang tạo ra những chuyển biến tích cực.

"Giáo viên ngày nay không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải truyền cảm hứng, biết khuyến khích học sinh chủ động tiếp cận tri thức từ nhiều nguồn. Chúng tôi cố gắng tạo môi trường học tập tự nhiên, nơi học sinh yêu thích môn học bằng chính trải nghiệm và sự thấu cảm", cô Trâm nói.