Thủ khoa khối D01 toàn quốc xinh đẹp, mong muốn trở thành doanh nhân

Không nghĩ mình là thủ khoa toàn quốc khối D01, nên Linh đã vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi thông báo của cô giáo chủ nhiệm. Nữ sinh đạt được 9 điểm môn toán, 9,75 ngữ văn và tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối. Tổ hợp khoa học xã hội, Linh đạt 9 điểm môn lịch sử, 9,75 điểm địa lý, 9,5 điểm giáo dục công dân. Tháng 4.2023, Linh đã đạt IELTS 8.0.

Trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Linh đã đủ điều kiện trúng tuyển ngành logistics của Trường ĐH Ngoại thương và nhận học bổng 75% tại Trường ĐH VinUni (TP.Hà Nội) ngành phân tích dữ liệu kinh doanh.

Thủ khoa khối D01 toàn quốc Nguyễn Phương Linh NVCC

Trước khi có thành tích ấn tượng như hiện tại, thì ở bậc THCS Linh từng gặp áp lực với bạn bè đồng trang lứa và không có nhiều động lực trong học tập. Sau khi nhận được sự động viên từ gia đình, Linh đã có những suy nghĩ tích cực và nỗ lực hơn nữa trong học tập. Nữ sinh đã đậu vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc môn tiếng Anh năm học lớp 10.

Nữ sinh cho biết 5 tuổi đã được mẹ dạy cho những từ vựng cơ bản và truyền động lực học tiếng Anh. Linh cũng yêu thích ngôn ngữ này vì giúp tìm tòi, học hỏi được nhiều thông tin quốc tế hữu ích cho việc học. “Mình yêu thích tiếng Anh và học môn này một cách tự nhiên nhất. Nếu các bạn đã xác định được mục đích học tiếng Anh của mình là gì thì sẽ dễ dàng chinh phục nó hơn”, Linh nói.

Vì đã có nhiều năm học tiếng Anh nên Linh bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái. Nữ sinh đã không quá vất vả để đạt điểm tuyệt đối. Còn với môn ngữ văn, nữ sinh cho biết đã xin thêm giấy thi 3 lần. Tờ giấy thi cuối cùng đã được viết tới mặt thứ 3.

Linh đạt IELTS 8.0 từ năm lớp 11 NVCC

“Mình luôn buộc bản thân làm bài trong trạng thái tăng tốc như sắp hết giờ, dù mới bắt đầu buổi thi. Mình cố gắng nghiêm túc trong tất cả các kỳ thi, dù là thử nghiệm cũng gò mình vào áp lực như thế. Nhờ vậy, mà mình rèn luyện được tốc độ, tư duy logic và bám sát vào luận điểm của đề bài. Đề ngữ văn năm nay không quá khó, tuy nhiên đoạn dữ liệu quá dài, nên phải xác định được những điểm chính. Ngoài những kiến thức đã học, mình còn đưa vào bài thi quan điểm cá nhân để nội dung thêm sinh động”, Linh chia sẻ.

Còn với môn toán, Linh cho biết luôn tập trung nghe giảng, hiểu bài trên lớp. Vì vậy, không rơi vào trường hợp học dồn, trước giờ thi nữ sinh chỉ dò lại công thức. Vào phòng thi, Linh cho biết bình tĩnh làm chính xác những câu dễ và tư duy, áp dụng công thức cho phần khó hơn. “Kiến thức thì mỗi người được học như nhau, quan trọng nhất là biết cách phân bố thời gian làm bài hợp lý. Ngoài ra, mình luôn bắt bản thân phải giữ bình tĩnh dù gặp câu hỏi khó”, Linh chia sẻ.

Linh muốn trở thành doanh nhân trong tương lai NVCC

Dù đã trúng tuyển 2 trường đại học với điều kiện chỉ cần tốt nghiệp THPT, tuy nhiên, Linh vẫn phấn đấu làm bài bằng 100% khả năng. Đây là cách nữ sinh trân trọng thành quả học tập của mình. “Mình luôn muốn làm hết khả năng trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Sự cố gắng, kiên trì của bản thân có lẽ đã được đền đáp”, Linh nói.

Sau những ngày học tập vất vả, nữ sinh thường nghe nhạc của ca sĩ Taylor Swift để giải trí. “Mình thích nhất ca khúc You belong with me. Taylor Swift đã truyền động lực cho mình về sự chăm chỉ và sống hết mình với đam mê”, Linh nói.

Linh mong muốn sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực kinh tế và trở thành một doanh nhân thành đạt.

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Linh, nhận xét: "Linh là lớp trưởng gương mẫu, tính cách sôi nổi, giúp gắn kết các thành viên trong lớp đoàn kết hơn. Linh có ý thức học tập rất tốt. Đặc biệt, Linh học giỏi đều các môn từ tự nhiên đến xã hội và học xuất sắc môn chuyên là tiếng Anh".