Thủ khoa người Tày đạt 10 điểm tiếng Trung 'rất thích đọc tiểu thuyết'

Nguyễn Thị Phương Hoa, dân tộc Tày, là một trong những gương mặt có thành tích nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ở tổ hợp toán - ngữ văn - ngoại ngữ, Hoa đạt tổng 26,75 điểm, trong đó toán 8,5 điểm, ngữ văn 8,25 điểm và tiếng Trung 10 điểm.

Chia sẻ với phóng viên, Hoa cho biết: "Em cảm thấy khá bất ngờ với kết quả vì không nghĩ mình đã thể hiện xuất sắc đến thế. Trước khi biết điểm, em vẫn hơi lo môn ngữ văn, không nghĩ mình có thể đạt kết quả này".

Theo nữ sinh, để đạt được điểm số trên là cả quá trình ôn tập bền bỉ, trong đó điều quan trọng nhất là nắm chắc kiến thức cơ bản, luyện đề có chọn lọc và giữ tâm lý bình tĩnh khi bước vào phòng thi.

Với môn toán, Hoa tập trung học kỹ phần nền tảng, làm nhiều dạng đề. Khi các sở GD-ĐT công bố đề thi thử, Hoa đều chủ động luyện tập để kiểm tra năng lực của bản thân.

Nguyễn Thị Phương Hoa, người dân tộc Tày, học sinh lớp 12D2 Trường THPT chuyên Chu Văn An, là một trong những thủ khoa của tỉnh vùng biên Lạng Sơn ẢNH: NVCC

Riêng môn ngữ văn, quá trình ôn tập của Hoa có phần đặc biệt hơn. Do từng có thời gian tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên em không học trên lớp được nhiều như các bạn. Đến học kỳ 2, Hoa mới bắt đầu tập trung ôn lại môn văn một cách hệ thống.

"Em thấy mình hơi yếu hơn ở môn này nên cố gắng học chắc các kiến thức ngữ văn cơ bản, học cấu trúc viết bài để khi vào phòng thi có thể làm bài chuẩn, chắc điểm nhất có thể", nữ sinh nói.

Môn tiếng Trung là thế mạnh và cũng là niềm yêu thích lớn của Hoa. Trong kỳ thi vừa qua, Hoa đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn ngoại ngữ này. Trước đó, Hoa từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Trung trong 2 năm liên tiếp và đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia.

Hoa cho biết bắt đầu tự học tiếng Trung từ năm lớp 6. Sau đó, em tham gia một lớp học để thi chứng chỉ, rồi tiếp tục theo đuổi môn học này khi thi vào trường chuyên.

Những thành tích nữ sinh Nguyễn Thị Phương Hoa đạt được với môn học yêu thích

ẢNH: KHÁNH LINH

"Em thật sự rất yêu thích ngôn ngữ này. Tiếng Trung cho em cảm giác học tập thoải mái. Em cảm thấy bản thân phù hợp với ngôn ngữ ấy và rất thích tìm hiểu ý nghĩa đằng sau từng con chữ", Hoa chia sẻ.

Trong quá trình học, Hoa có học thêm toán và ngữ văn. Riêng môn tiếng Trung, em chủ yếu ôn luyện ở trường, thông qua đội tuyển và quá trình tự học. Với nữ sinh, khi kiến thức đã được tích lũy trong thời gian dài, điều quan trọng nhất lúc làm bài là giữ tinh thần ổn định.

Ngoài thời gian học, Hoa rất thích đọc tiểu thuyết và nghe nhạc để thư giãn. Theo nữ sinh, việc cân bằng giữa học tập và sở thích cá nhân giúp em giữ được trạng thái thoải mái, không quá áp lực trong giai đoạn ôn thi.

Sau kỳ thi, Hoa dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Trung, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lý do em lựa chọn ngành sư phạm xuất phát từ niềm yêu thích việc truyền đạt kiến thức cho người khác.

Góc học tập cùng những vật dụng quen thuộc giúp nữ sinh Nguyễn Thị Phương Hoa chạm tay vào ước mơ

ẢNH: KHÁNH LINH

"Em thích việc truyền lại kiến thức của mình cho người khác. Điều đó khiến em vui hơn và cũng giúp em khắc sâu hơn những gì mình đã học", Hoa nói.

Nữ sinh cho biết, nếu có cơ hội, sau này mong muốn được trở về quê để làm việc, mang những kiến thức đã học đóng góp cho địa phương.

Không chỉ đặt mục tiêu học đại học trong nước, Hoa cũng dự định sau này sẽ tiếp tục học lên cao hơn, có thể theo học chương trình thạc sĩ ở Trung Quốc để mở rộng kiến thức, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ mà em yêu thích.