Nghe 1 trong 5 thủ khoa 30/30 điểm trên toàn quốc nói chuyện về ước mơ

Trần Quang Thắng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi môn sinh ẢNH: NVCC

1 trong 5 thủ khoa 30/30 điểm trên toàn quốc

Trần Quang Thắng là 1 trong 5 thí sinh trên cả nước đạt điểm tuyệt đối 30/30 (gồm 1 thủ khoa khối A và 4 thủ khoa khối B00). Điều đặc biệt là thủ khoa 30/30 điểm này không chọn theo học ngành y như nhiều học sinh giỏi sinh khác mà quyết tâm trở thành giáo viên.

"Em rất vui và hạnh phúc, nhưng không quá bất ngờ vì sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thì em đã dò đáp án và khá tự tin với bài làm của mình", Thắng chia sẻ. Trong 4 môn thi, Thắng đạt 10 điểm toán, hóa học, sinh học và 8 điểm môn ngữ văn.

Nam sinh cho biết sinh học là môn học bản thân yêu thích nhất. Ban đầu, Thắng từng có ý định theo ngành y và muốn vào đội tuyển hóa học. Tuy nhiên, trường không có đội tuyển môn này nên Thắng chuyển sang tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn sinh.

"Càng học em càng thấy môn sinh rất thú vị. Những kiến thức của môn học này khiến em luôn tò mò và muốn khám phá nhiều hơn", Thắng nói.

Dù có nền tảng rất tốt để theo đuổi ngành y, nhưng Thắng lại đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

"Lý do đơn giản là trong quá trình học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, em đã được học với những người thầy, người cô rất giỏi và tận tâm. Em mong sau này cũng sẽ trở thành giáo viên, được quay về chính ngôi trường này giảng dạy", nam sinh chia sẻ.

Hãy học phù hợp với năng lực của mình, lắng nghe cơ thể...

Không chỉ đạt điểm tuyệt đối trong những môn thuộc khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thắng còn sở hữu bảng thành tích nổi bật, đặc biệt là ở môn sinh học.

Với môn này, lớp 10 Thắng đã giành huy chương bạc Olympic 30.4. Lớp 11, Thắng đạt huy chương vàng Olympic 30.4 và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia. Lên lớp 12, Thắng đã đạt giải nhất học sinh TP.HCM và giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn sinh học.



Những thành tích này là nền tảng giúp Thắng có kiến thức vững vàng, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn Sinh học.

Khi được hỏi về bí quyết học tập, Thắng cho rằng mỗi người sẽ có một phương pháp phù hợp với bản thân, không nên chạy theo công thức chung.

"Mỗi ngày em chỉ làm khoảng 1-2 đề. Điều em ưu tiên không phải số lượng mà là hiệu quả. Sau mỗi đề, em xem mình sai ở đâu, thiếu tư duy gì rồi sửa dần. Em không cố làm thật nhiều để rồi học một cách máy móc", Thắng chia sẻ.

Theo nam sinh, việc giữ cho não bộ thoải mái còn quan trọng hơn học quá sức. "Em không đồng tình với quan điểm cứ phải thức khuya, học ngày học đêm mới giỏi. Khi cơ thể đã mệt thì nên nghỉ ngơi, vì lúc đó học thêm cũng không còn hiệu quả", Thắng nói.

Đây cũng là điều Thắng muốn gửi đến các học sinh khóa sau, là hãy học phù hợp với năng lực của mình, lắng nghe cơ thể thay vì ép bản thân quá mức.

Sau khi biết kết quả, người vui nhất theo Thắng chính là bản thân vì những nỗ lực suốt nhiều năm đã được đền đáp. Bên cạnh đó, Thắng kể ba mẹ cũng rất hạnh phúc và tự hào về Thắng.

Phần thưởng mà Thắng mong muốn sau kỳ thi không phải món quà đắt tiền mà là một chuyến du lịch cùng gia đình để nghỉ ngơi, thư giãn sau quãng thời gian ôn luyện căng thẳng.

Ngoài học tập, nam sinh cũng dành thời gian chơi thể thao để giải tỏa áp lực, thỉnh thoảng lướt TikTok và xem những trận bóng đá hấp dẫn như bán kết, chung kết các giải đấu lớn với tinh thần giải trí.

"Ước mơ một ngày trở lại mái trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với vai trò người thầy dạy môn sinh đang là mục tiêu lớn nhất mà em hướng tới", Thắng chia sẻ.

Cô Lê Thị Bích Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết đã đồng hành cùng Thắng từ năm lớp 10 và trực tiếp bồi dưỡng Thắng trong đội tuyển học sinh giỏi thành phố, quốc gia môn sinh học.

"Thắng là học sinh có tư duy rất tốt, tiếp thu nhanh và xử lý bài tập rất nhạy bén. Điều tôi đánh giá cao ở em không chỉ là năng lực mà còn là khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu rất tốt. Em luôn nghiêm túc trong học tập, lễ phép, ngoan và có thái độ cầu thị. Với tôi, đây là một học sinh rất đáng quý", cô Thủy nhận xét.

Theo cô Thuỷ, ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thắng đã tự tin chia sẻ rằng có khả năng đạt điểm tuyệt đối. "Lúc đó tôi cũng chúc mừng em và chờ kết quả chính thức. Sáng nay, khi biết Thắng thực sự đạt 30/30 điểm, tôi rất vui và tự hào về học trò của mình", cô Thủy nói.