Nam sinh 9,75 điểm môn văn đã viết gì 'để có những Steve Jobs Việt Nam'?

Một trong những thí sinh có điểm ngữ văn cao nhất toàn quốc

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chỉ có 9 thí sinh đạt 9,75 điểm, không có điểm 10. Và Phúc là 1 trong 9 thí sinh có điểm môn ngữ văn cao nhất. Nam sinh đạt 9,75 điểm môn ngữ văn chia sẻ điều khiến em hạnh phúc nhất không chỉ là số điểm gần như tuyệt đối, mà còn là hành trình vượt qua sự tự ti để yêu môn học này.

Khi tra cứu điểm thi và nhìn thấy con số 9,75, Phúc cho biết đã không giấu được sự bất ngờ. "Em bất ngờ lắm. Khi mở điểm lên thấy 9,75, em không tin mình có thể làm được như vậy", nam sinh nói.

Ít ai biết rằng, trước đây ngữ văn không phải là môn học thế mạnh của Phúc. Nam sinh người Đồng Tháp thừa nhận cách diễn đạt của mình khá thực tế, chưa có nhiều sự mềm mại, giàu hình ảnh như mong muốn.

"Ban đầu em học không tốt môn ngữ văn. Cách nói chuyện, cách viết của em cũng không hoa mỹ. Trong suốt quá trình học, em được thầy cô và bạn bè giúp rất nhiều, từ cách trình bày, định hướng trả lời câu hỏi đến cách diễn đạt để bài viết thuyết phục hơn", Phúc chia sẻ.

Theo nam sinh, kết quả hôm nay đến từ nhiều yếu tố: sự nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và cả một chút may mắn.

Ngô Nguyễn Thiên Phúc đạt 9,75 điểm ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NVCC





Không luyện đề quá nhiều, dành thời gian sửa từng bài viết

Khác với nhiều thí sinh dành hàng giờ để luyện đề liên tục, Phúc chọn cách học phù hợp với bản thân. "Em không luyện đề với cường độ quá cao. Em dành nhiều thời gian đọc lại những bài mình đã viết, xem mình nên sửa câu nào, bổ sung ý nào, rút kinh nghiệm ở đâu. Với phần đọc hiểu, em học lại toàn bộ lý thuyết và tham khảo thêm đề của các trường", Phúc cho hay.

Đánh giá về đề thi ngữ văn năm nay, Phúc nhận định đề có tính phân hóa, đặc biệt ở phần nghị luận xã hội. Trong khi đó, phần nghị luận văn học lại là nội dung em tâm đắc nhất.

"Em khá thích phân tích thơ. Tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Thi em cũng đã đọc nhiều nên có sự kết nối. Em còn liên hệ được với một tác phẩm khác và cảm thấy thông điệp của bài thơ rất lay động. Có lẽ điều đó giúp bài làm của em tốt hơn", Phúc nói.

Ở câu nghị luận xã hội có ngữ liệu liên quan đến Steve Jobs, Phúc cho biết em không dành quá nhiều dung lượng để phân tích nhân vật này. "Em biết Steve Jobs là ai, nhưng em không xoáy sâu vào nhân vật. Em tập trung vào mấu chốt mà đề yêu cầu là các giải pháp, biện pháp. Em liên hệ thực tế đến những chương trình hỗ trợ người trẻ theo đuổi công nghệ và định hướng để giới trẻ đóng góp cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước", nam sinh chia sẻ.

Theo Phúc, điều quan trọng nhất khi làm bài nghị luận không phải là kể thật nhiều kiến thức bên lề mà phải bám sát yêu cầu của đề.

Học văn giúp cuộc sống thi vị hơn

Ngoài kết quả gần như tuyệt đối, Phúc còn sở hữu bảng thành tích đáng nể: học sinh xuất sắc nhất trường khối 10, học sinh xuất sắc nhất Trường THPT Vĩnh Bình năm học 2025 - 2026; ba năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, có điểm IELTS 7.5, đạt 8,5 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Phúc cho biết thêm ngữ văn đã giúp mình cân bằng cảm xúc và nhìn cuộc sống nhiều màu sắc hơn. "Học văn không chỉ để đạt điểm cao. Môn học này giúp em tự tin hơn khi giao tiếp, trình bày quan điểm mạch lạc hơn. Em có sở trường về tiếng Anh nên đôi khi mọi thứ khá khô khan. Học văn giúp cuộc sống của em có thêm sự thi vị, giúp mình vui vẻ và cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn", Phúc nói và chia sẻ về ước mơ: "Em mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh".

Gửi lời nhắn đến các sĩ tử khóa sau, Thiên Phúc chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Có thể sẽ có lúc nghi ngờ bản thân, có lúc tự ti, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Chưa giỏi cũng được, tự ti cũng được, nhưng đừng vội buông bỏ ước mơ".

Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình, nhận xét: "Ngô Nguyễn Thiên Phúc là một trong những học sinh nổi bật nhất của Trường THPT Vĩnh Bình trong nhiều năm qua. Phúc học rất giỏi. Nếu xét trong suốt 3 năm THPT thì em đều là học sinh nổi bật. Đặc biệt, năm lớp 12, Phúc là học sinh xuất sắc nhất toàn trường, chứ không chỉ đứng đầu khối. Không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, Phúc còn là học sinh năng động, tự tin và sở hữu nhiều kỹ năng nổi bật".

Bà Tuyền cho biết thêm: "Điểm mạnh của em không chỉ ở môn ngữ văn mà còn ở môn tiếng Anh. Phúc rất năng động, có kỹ năng giao tiếp xã hội tốt, khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng rất tốt. Đây là một học sinh toàn diện và luôn tạo được ấn tượng tích cực với thầy cô, bạn bè".