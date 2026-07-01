Mục tiêu 8,5 ai ngờ đạt 9,75 điểm văn: Cảm giác duy nhất sau thi là... run

Vỡ òa hạnh phúc khi đạt 9,75 điểm môn ngữ văn

Sơn cho biết khi tra cứu kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhìn thấy đạt 9,75 môn ngữ văn đã gần như không tin vào mắt mình. Nam sinh vốn chỉ đặt mục tiêu khoảng 8,5 điểm, bởi sau khi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác duy nhất còn đọng lại là... run.

"Tay chân em lúc đó run hết. Em nghĩ mình chỉ đạt khoảng 8,5 điểm là đã vui lắm rồi, nên khi thấy 9,75 điểm môn ngữ văn, em vừa bất ngờ vừa hồi hộp, rồi vỡ òa trong hạnh phúc", Sơn kể.

Kết quả ấy không chỉ là "quả ngọt" sau nhiều tháng ôn luyện mà còn là sự ghi nhận dành cho một học sinh đã dành nhiều năm nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với môn ngữ văn.

Ở Trường THPT Vĩnh Bình, Nguyễn Thanh Sơn không phải là cái tên xa lạ với thầy cô. Trong suốt ba năm THPT, em đều góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn của trường và liên tiếp đạt thành tích cao ở cấp tỉnh.

Cụ thể, năm lớp 10 và lớp 11, Sơn đều giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn ngữ văn cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, Sơn tiếp tục mang về giải ba, qua đó duy trì chuỗi ba năm liên tiếp đạt giải.

Không chỉ vậy, Sơn còn là một trong những học sinh giỏi nhất Trường THPT Vĩnh Bình trong năm học 2025 - 2026, thành tích phản ánh sự nỗ lực đồng đều ở nhiều môn học chứ không riêng môn ngữ văn.

Theo Sơn, bản thân đã yêu môn ngữ văn từ khá sớm. Khác với nhiều bạn xem đây là môn học cần ghi nhớ, với Sơn, mỗi tác phẩm là một thế giới cảm xúc, một bài học về cuộc sống và con người.

"Em rất thích đọc thơ, truyện và sách báo. Mỗi tác phẩm đều cho em thêm một góc nhìn mới. Nhờ vậy, khi viết bài em có nhiều cảm xúc và vốn sống để liên hệ hơn", nam sinh chia sẻ.

Nam sinh này cho biết rất yêu thích môn ngữ văn ẢNH: NVCC

"Ngày nào em cũng học ngữ văn"

Sơn cho biết trong suốt năm lớp 12, gần như ngày nào em cũng dành thời gian cho môn học mình yêu thích.

Ngoài việc học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, nam sinh còn theo dõi các buổi ôn luyện học sinh giỏi, đọc thêm sách, báo và luyện viết thường xuyên để rèn khả năng lập luận, diễn đạt.

Theo Sơn, bí quyết để đạt điểm cao môn ngữ văn không nằm ở việc học thuộc thật nhiều bài văn mẫu.

"Đầu tiên phải nắm thật chắc kiến thức nền trong sách giáo khoa, nhất là phần thực hành tiếng Việt, các biện pháp tu từ, cách xây dựng luận điểm, luận cứ. Sau đó luyện đề nhiều để biết cách vận dụng kiến thức vào từng dạng bài. Khi đã hiểu bản chất vấn đề thì bài viết sẽ tự nhiên và logic hơn", Sơn nói.

Sơn cũng cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho môn học. "Theo em, điểm số còn phụ thuộc vào tình cảm mình dành cho môn ngữ văn và sự tâm huyết trong quá trình học. Khi thật sự yêu thích, mình sẽ có động lực để đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và viết chân thành hơn", Sơn nói.

Đánh giá về đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sơn nhận xét đề có tính phân hóa khá rõ. "Những câu cơ bản giúp học sinh lấy điểm, nhưng các câu khó đòi hỏi phải biết vận dụng kiến thức và trình bày bài viết logic, mạch lạc", Sơn cho hay.

Trong toàn bộ đề thi, phần khiến Sơn thích nhất là câu nghị luận văn học về bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi.

"Em rất thích văn học nên khi viết về bài thơ này, em có nhiều cảm xúc. Em liên hệ với những điều mình từng đọc trong sách, những trải nghiệm của bản thân để rút ra bài học nhân sinh", Sơn kể.

Đối với câu nghị luận có nội dung về Steve Jobs, Sơn cho biết không cố gắng viết theo hướng quá cầu kỳ mà bám sát phương pháp thầy cô đã hướng dẫn.

"Em triển khai bài viết theo hướng mỗi người cần xác định mục tiêu sống, không ngừng nỗ lực để cống hiến cho bản thân, gia đình, quê hương và xã hội bằng năng lực của chính mình", Sơn kể về bài làm góp phần đạt 9,75 môn ngữ văn, giúp bản thân trở thành 1 trong 9 thí sinh có điểm văn cao nhất toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Sơn là 1 trong 9 thí sinh có điểm môn ngữ văn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: NVCC

Mơ học kinh tế rồi trở thành giảng viên đại học

Điều khá thú vị là dù rất yêu môn ngữ văn, Sơn lại dự định theo học khối ngành kinh tế. Nam sinh người Đồng Tháp chia sẻ ước mơ gần nhất là có thể trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM. Xa hơn, sau khi hoàn thành chương trình đại học, Sơn mong muốn học thêm văn bằng hai để hiện thực hóa ước mơ trở thành giảng viên đại học.

"Đó là mục tiêu em luôn hướng đến. Em muốn học thật tốt, sau này có thể truyền đạt kiến thức và đóng góp cho thế hệ trẻ", Sơn nói.

Với Sơn, thành công không chỉ là có một công việc tốt mà còn là trở thành người có ích. "Về ước mơ lớn nhất của em là hoàn thành việc học thật tốt, sau đó có thể giúp đỡ gia đình và đóng góp cho những người xung quanh", Sơn thổ lộ.

Nhắc đến những người đồng hành trên chặng đường chinh phục điểm số 9,75, Sơn dành sự biết ơn đặc biệt cho cô giáo dạy ngữ văn Võ Thị Kim Ngân, tập thể thầy cô giáo của Trường THPT Vĩnh Bình và gia đình.

Theo Sơn, chính sự tận tâm của thầy cô, những giờ ôn luyện kỹ lưỡng cùng sự động viên từ gia đình đã tiếp thêm động lực để em không ngừng cố gắng.

Sơn cũng gửi đến các thí sinh khóa sau câu nói mà Sơn cho rằng bản thân luôn ghi nhớ: "Bí mật của cuộc sống là ngã bảy lần và đứng dậy tám lần". Sơn lý giải, quan trọng không phải là mỗi người thất bại bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần vấp ngã vẫn đủ dũng khí đứng lên, thay đổi và tiếp tục bước về phía trước. Cũng như hành trình chinh phục môn ngữ văn của Sơn, thành công luôn dành cho những người kiên trì theo đuổi điều mình yêu thích bằng tất cả sự nghiêm túc và đam mê.

Nhận xét về học trò của mình, bà Nguyễn Thị Kim Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, Trường THPT Vĩnh Bình, cho biết: "Nguyễn Thanh Sơn là học sinh toàn diện, không chỉ học giỏi mà còn có đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Sơn là một học sinh rất ngoan, chăm chỉ và học đều tất cả các môn, từ tự nhiên đến xã hội. Em luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của trường, của lớp. Điều khiến tôi tự hào là Sơn không chỉ có thành tích học tập nổi bật mà còn là một học sinh sống có lý tưởng, hiện đã được kết nạp vào Đảng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và sự trưởng thành của em".

Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên: "Nguyễn Thanh Sơn là học sinh nổi bật của nhà trường với niềm đam mê đặc biệt dành cho môn ngữ văn. Sơn học khá đều các môn, nhưng nổi bật nhất vẫn là môn ngữ văn. Em có năng khiếu và niềm yêu thích với môn học này từ khi còn học THCS. Lên THPT, cả ba năm lớp 10, 11 và 12, Sơn đều đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ, nghiêm túc và rất đam mê".

Theo bà Tuyền, không chỉ học giỏi, Sơn còn là học sinh gương mẫu, tích cực trong các hoạt động Đoàn, luôn có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho tập thể.