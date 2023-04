Thủ khoa tiếp sức gen Z: Làm phần reading môn tiếng Anh dễ hơn với mẹo này

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), "bật mí" trong chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" cho thí sinh (TS) những cách để có thể làm phần reading dễ dàng hơn. Vì theo Quốc Anh, kỹ năng phần reading chiếm rất nhiều điểm trong cấu trúc đề thi.

Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh: Cách giải quyết một số dạng câu hỏi trong phần reading

Chàng thủ khoa chỉ ra: "Đa số các dạng bài reading trong đề thi tốt nghiệp THPT cũng giống với những bài reading IELTS, vì Bộ GD-ĐT cũng lấy từ bộ đề của IELTS. Nếu bạn đã làm đề của năm trước rồi thì các bạn sẽ thấy ở dưới phần đề có ghi nguồn là từ IELTS Cambridge… Đây cũng là nguồn sách, tài liệu rất hay mà các bạn nên tham khảo để tự luyện tập ở nhà".

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Nhắc đến một số dạng câu hỏi trong phần reading, Quốc Anh cho biết đầu tiên là dạng câu hỏi về chữ in đậm, gạch chân. Trong phần này sẽ có 2 dạng, một là đề sẽ cho đại từ danh xưng chỉ chung như "they, he, she…" hay là "this, that" và hỏi từ này ám chỉ ai, ám chỉ điều gì. "Đối với dạng này thì đầu tiên phải tìm câu chứa từ in đậm đó (phần này khá là dễ vì nó được in đậm nên rất nổi bật), các bạn có thể đọc những câu kế bên để suy ra nội dung. Dạng thứ 2, người ta sẽ hỏi nghĩa của từ được gạch chân là gì. Mặc dù có thể bạn không biết nghĩa của từ đó nhưng vẫn có thể đoán được, bằng cách đọc câu có chứa từ đó và suy ra bằng ngữ cảnh, nên các bạn đừng thấy từ mới mà bỏ cuộc", Quốc Anh khuyên.

Cũng theo chàng thủ khoa, tiếp đến là dạng câu hỏi về nội dung chính cũng như tiêu đề nào sẽ phù hợp cho bài đọc của mình. Đối với dạng câu hỏi này, Quốc Anh chia sẻ: "Theo mình thì câu này nên để làm cuối cùng. Tại vì khi chúng ta đã đi qua hết bài đọc, sẽ nắm rõ được bài này chủ yếu nói về điều gì và phân biệt được nội dung nào chính, nội dung nào phụ, từ đó sẽ trả lời câu này một cách dễ hơn".

Điều mà chàng thủ khoa muốn lưu ý thêm với TS là: "Khi trả lời các câu hỏi của phần reading, các bạn nên dựa vào dữ liệu mà bài đọc cung cấp cho mình, cũng như suy ra những từ đồng nghĩa có sẵn trong bài đọc. Nên việc học các từ đồng nghĩa rất là quan trọng, để bạn có thể trả lời các câu hỏi trong bài thi reading. Thường đáp án sẽ được trích dẫn, viết lại bằng cách khác chứ không bao giờ đưa y nguyên từ ngữ đó vào. Vì thế, các bạn nên học từ đồng nghĩa và không nên trả lời câu hỏi dựa vào những kiến thức nền có sẵn của mình, mà tốt nhất là nên dựa vào quan điểm của tác giả đưa ra trong bài".

