Trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" hôm nay (27.4), Nguyễn Thị Thanh Bình, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2021, đã khuyên các thí sinh (TS) hãy cứ nỗ lực hết mình, dù cho kết quả của kỳ thi có như thế nào đi nữa thì bản thân cũng đã nỗ lực đến mức không có gì để phải hối hận. Hãy cứ nỗ lực, rồi một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với các bạn.

Thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Bình - Mình thi đạt 28,55 điểm như thế nào

"Trước khi chia sẻ với các bạn về cách mình đã ôn và thi như thế nào để đạt được số điểm 28,55, thì chắc các bạn nghĩ rằng mình học giỏi, mình có một bí quyết gì đó đặc biệt để làm những câu khó… Nhưng thật ra điều mình làm duy nhất đó chính là sự nỗ lực của bản thân", Thanh Bình khẳng định.



Cô nàng thủ khoa dí dỏm nói: "Điểm mình đạt được như vậy một phần là do mình may mắn, hoặc nói một cách dân dã là mình ăn may thôi, và mình lụi đó các bạn, mình lụi và đã trúng".

Thanh Bình kể môn toán làm được 45 câu và 5 câu cuối lụi và đã trúng được 4/5 câu, kết quả Bình được 9,8 điểm môn toán. Môn vật lý, Bình không làm được 8 câu cuối nên lụi và đã trúng được 3/8 câu. Môn tiếng Anh, Bình lụi 1 câu nhưng đã trúng luôn và cô nàng đạt được điểm 10 tròn trĩnh cho môn này.

Thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Bình NVCC

"Mình nói ra những câu lụi và đã đúng như thế nào để khẳng định là thật sự mình đã gặp may mắn. Nên điều mình muốn nhắn gửi đến các bạn là hãy cứ nỗ lực hết sức mình rồi một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với các bạn. Và mình là một ví dụ cho điều đó", Bình chia sẻ và thừa nhận: "Có thể mình không quá giỏi, mình không có đủ năng lực để làm những câu quá khó của đề toán, vật lý, nhưng thật sự mình đã nỗ lực hết sức trong kỳ thi. Mình không nói là đã nỗ lực hơn người khác, nhưng mình đã nỗ lực đến mức mà bản thân không thể hối hận. Có thể may mắn đôi khi sẽ mỉm cười với bạn, hoặc ngược lại, nhưng mà cách duy nhất chúng ta có thể làm đó chính là nỗ lực hết sức mình".

Theo cô nàng thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nếu các bạn đang cảm thấy bất an và lo lắng bởi vì không biết tương lai mình như thế nào, không biết có đậu được ĐH hay không?... Lo thì lo đấy, nhưng nếu các bạn đã nỗ lực hết sức rồi thì không có gì phải hối tiếc nữa, chỉ cần luôn cố gắng hết sức mình là được.

"Và sức của mỗi người là khác nhau nên mình cũng đừng so sánh bản thân với ai khác, cũng không cần phải tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mà nghĩ xấu hoặc là bị tiêu cực. Hãy cứ tự tin, vui vẻ vì cuộc sống còn dài, và mình không biết được điều vi diệu nào đó sẽ đến với mình đâu. Vì vậy cố lên các bạn nhé", Bình nhắn gửi.

Thí sinh cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Đơn vị tài trợ: